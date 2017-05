Sector Transporte avanza en mesas técnicas en el Cesar

El Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, calificó como positiva la visita que realizó hoy a Valledupar, lugar donde inspeccionó obras del Sistema de Transporte Masivo para la ciudad, realizó mesas técnicas con el equipo del sector transporte y dirigentes locales, firmó un convenio para un plan de seguridad vial, habló sobre el proyecto Ruta del Sol, la navegabilidad del Río Magdalena y confirmó el dinero estipulado para habilitar nuevamente la terminal y la pista del aeropuerto de Aguachica.

Rojas Giraldo observó y visitó las obras que se están realizando en la calle 44, la avenida Fundación y en la avenida Simón Bolívar, lugares por donde marcha a buen ritmo el proyecto del Sistema de Transporte Masivo, SIVA, para la capital del Cesar.

“Estoy muy satisfecho por el Sistema de Trasporte, que cada vez son más complejos por la ilegalidad, porque cada vez hay menos pasajeros y los costos son altos. Primero acá veo al gobernador, Francisco Ovalle, y al alcalde, Augusto Ramírez Uhía, trabajando en equipo y eso es importante destacarlo. Segundo, hay una buena gerencia. Y tercero me están pidiendo que soltemos un poco más de vigencias porque hay más para ejecutar. Vi las vías avanzadas, con un buen espesor de pavimento, buen espacio público. Lo que queda es hacer un Compes para que ingresen otros ítems al sistema y le bajemos la carga que tiene la tarifa”, dijo el Ministro de Transporte.

Sobre el proyecto de Ruta del Sol, el Jefe de la cartera de transporte informó que se le pagó el dinero adeudado a los trabajadores correspondientes a los meses de febrero y marzo. Y aseguró que este es un proyecto de carácter prioritario para el Gobierno Nacional. “Se está realizando un traslado presupuestal para que Invías pueda tomar la ejecución de esta obra rápidamente y no la dejemos parada. Estamos a la espera de un poco más de 200 mil millones de pesos para poder así sacar unas licitaciones públicas y ejecutar el resto del año, y al año siguiente se ejecutaría con otros recursos”, dijo Rojas Giraldo.

El Ministro Rojas confirmó un convenio por 700 millones de pesos para un plan de seguridad vial en el departamento. “Es muy importante continuar trabajando en la protección de la vida a través de la Agencia de Seguridad Vial, hay que llevar las campañas a los municipios para prevenir los accidentes”, agregó.

Asimismo, el Jefe de la cartera de Transporte dio como un hecho el comienzo de las obras para realizar la primera fase del aeropuerto de Aguachica, que tendrá una inversión de 4000 millones de pesos. “El primer diseño que me presentan está muy bonito, pero para el futuro y así toca pensar. Hagámoslo por fases. En vez de tener 5000 m² empecemos por 1000. Aquí tengo una propuesta de convenio que me acabó de entregar la Aerocivil y con eso vamos a empezar”.

Rojas Giraldo también respondió a las inquietudes sobre la navegabilidad del río Magdalena. “El consorcio Navelena no pudo hacer el cierre financiero y se les hizo la caducidad del contrato. Lo importante aquí es que a esos señores no se les pagó un peso. O sea que el dinero del proyecto está intacto y no se va a destinar para otra cosa. Con la nueva licitación de app le voy a pedir a Cormagdalena para que venga y haga una reunión con los alcaldes de los municipios que tengan el mayor impacto sobre el río Magdalena, para que nos cuenten en que va a encaminada la nueva app. Que los errores que se cometieron en la estructuración del pasado sean mejorados en el presente. Hay un recurso de 40 mil millones de pesos para tener navegabilidad permanente, de aquí a fin de año”, agregó Rojas Giraldo.

Sobre los problemas que se han presentado con la vía Cesar-Guajira, el Ministro Rojas reconoció que hay un problema debido a la consulta previa que hay en la región. “Estamos ejecutando unos tramos muy bien, pero nos tocó parar. El 17 de mayo esperamos que se defina el tema de consulta previa para poder seguir adelante con la obra”.

Por último, el Jefe de la cartera de transporte manifestó que la vía Cuatro Vientos es un compromiso del Gobierno Nacional, así como de los congresistas para que certifiquen la plata de la vigencia de este año y con las vigencias de años siguientes se llevará a cabo la licitación y así se pueda terminar dicho proyecto.