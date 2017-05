Revive la polémica entre ex presidente Uribe y las madres de Soacha

Luego de que el ex presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, no asistiera asistió a la audiencia de conciliación con las madres de Soacha en el proceso de injuria y calumnia que se adelanta en su contra en la Corte Suprema de Justicia, el ex mandatario afirmó que envió un mensaje de conciliación a las madres en el que les pide perdón.

La demanda en contra de Uribe se instauró luego de que el ex presidente señalara a través de un trino en el 2015 que varias madres de Soacha supuestamente le reconocieron que sus hijos, víctimas de falsos positivos, habían participado en actos delincuenciales.

Este es el comunicado:

Siempre he asistido a las audiencias convocadas por la Corte.

En el día ayer, mi abogado llevó un mensaje de conciliación que dice:

“Si mis palabras ofendieron a las madres les pido perdón.

Las madres que me denunciaron no estuvieron en la reunión de la presidencia, aunque mis palabras no refieren a ellas, les pido perdón.

A las madres que estuvieron en la reunión de la presidencia también les pido perdón.

En el mensaje de Twitter repetí lo que dije como presidente, que corresponde a lo que escuché en dicha reunión.

Si esas palabras ofenden a las madres, repito, les pido perdón.

He sido muy claro que esos asesinatos, como asesinato alguno, no tienen justificación, y que debe haber la más severa sanción”.

Álvaro Uribe Vélez

Bogotá, 6 de mayo de 2017.