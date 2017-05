Candidatura única de coalición buscará Centro Democrático para las presidenciales de 2018: Alvaro Uribe

–El partido Centro Democrático buscará un “candidato único de coalición” para las elecciones presidenciales de 2018, según lo anunció el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez en el marco de la Convención Nacional realizada este fin de semana en Bogotá y en la cual fue elegida nueva directiva y se integró nuevo Comité de Ética, Disciplina y Transparencia.

Uribe Vélez dijo inicialmente que la escogencia del candidato del Centro Democrático a la Presidencia de la República, se hará en reuniones permanentes con los pre-candidatos (María del Rosario Guerra, Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque, Rafael Nieto y Paloma Valencia) para lograr un consenso entre ellos.

Agregó que seleccionado el candidato único del Centro Democrático, se ha venido “examinando con algunos colombianos la posibilidad de tener una candidatura única de coalición”, por lo que anunció que se pedirá a la nueva dirección del partido el nombramiento de un grupo de compromisarios para empezar a examinar el tema.

¿Con quiénes hemos hablado el tema?, se preguntó Uribe y en su respuesta mencionó al expresidente Andrés Pastrana.

“Nos ha honrado mucho adelantar estas tareas conjuntamente con él. Hemos hablado el tema de la necesidad de construir esa coalición, hemos hablado el tema con el exprocurador, el doctor Alejandro Ordóñez; pensamos que es muy importante en esta coalición la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón; hay una carta de saludo del doctor Juan Lozano que le agradecemos inmensamente; es bien importante avanzar con ese grupo de colombianos del mayor nivel intelectual, de ejemplares valores patrióticos que encabeza Jaime Castro”, puntualizó.

En todo este proceso–continuó diciendo Uribe Vélez–, yo no quisiera hablar de la coalición del NO, porque ahora hay que hablar es del triunfo, ahora los papeles se van a invertir, ahora vamos por el SÍ a este cambio.

Y añadió: “En esta batalla hemos tenido una compañía muy importante de organizaciones cristianas, de laicos por Colombia, por eso al principio di toda la gratitud al pastor César Castellanos. Necesitamos trabajar con todos ellos, y nos une lo que ya dijimos: la defensa de los valores de la familia, el tema de la defensa de la vida, y un tema muy importante, el respeto a la intimidad de los seres humanos”.

De otro lado, Uribéz Vélez habló de la plataforma programatica de Centro Democrático:

“Terminada esta convención el Partido empieza a programar foros en todo el país, vamos a comenzar con un foro sobre el medio ambiente en la ciudad de Santa Marta.

En cada ciudad colombiana habrá un espacio para examinar lo que esa ciudad y ese departamento aspiran de un gobierno en el cual participe el Centro Democrático; y por la tarde cierran los precandidatos a la Presidencia de la República.

Aspiramos a adelantar esto en todo el país, empezando por la ciudad de Santa Marta.

Yo les traje unos puntos escritos que nos los voy a leer para contribuir a la discusión de esa plataforma, ahí van a ver ustedes temas de desempleo juvenil, educación y emprendimiento, drogadicción, narcotráfico, protección del bosque y del medio ambiente, salud, pensiones, justicia, Congreso, órganos de control, inversión, empleo y salarios, agro, bajar impuestos, congelar predial, la lucha contra la corrupción, la institucionalidad.

Me voy a referir solamente a tres temas que están allí: el mar de San Andrés no se entrega. Toda la solidaridad con la oposición de Venezuela hasta que caiga la tiranía y amanezca la democracia.

El tema de corrupción: es urgente que se publique el nombre de todo congresista, diputado, concejal o particular que gestione gasto público. El mes pasado radicamos un proyecto en ese sentido, insistiremos en ello.

Una fuente de corrupción han sido las partidas discrecionales de los presupuestos que utiliza para pagar favores, no publican el nombre del congresista que hace la gestión, lo que encubre el delito cuando éste se comete. Insistiremos en ese proyecto

Todo congresista, diputado, concejal que gestione gasto público, su nombre tiene que ser conocido por la opinión pública y por los órganos de control.

Esta nota, queridos ciudadanos, mi larga carrera pública y la controversia generada no me apartan de la ilusión de luchar contra la corrupción porque he manejado con transparencia y austeridad los dineros del Estado y he sido honesto en mi actividad productiva del sector privado.

Hago parte de un grupo de personas mayores que entendemos y compartimos la exigencia de los jóvenes de tener un país con transparencia.

Finalmente, Uribe Vélez hizo las siguientes precisiones:

Un temita político, muy delicado. Si el Partido toma la decisión, de acuerdo con las reglas que a las que lleguen en consenso los precandidatos, de reducir el número para que el proceso democrático final sea un proceso reducido, pido el favor siguiente y que tomen atención: Que no haya gavillas.

Si tenemos cinco o seis precandidatos y por alguna circunstancia, que ellos mismos van a definir, eso se reduce a dos para escoger el candidato único el Partido, el compromiso que deben honrar los demás, aquel que llegaré a retirarse, es no entrar en gavillas, dejar que la ciudadanía libremente escoja el candidato del Partido. ¿De acuerdo?

Me da mucha pena vicepresidente Angelino y exprocurador estos temas de la política interna del Partido, pero los escuchamos unos minuticos, les agradecemos de corazón que hayan venido a visitar la convención del Centro Democrático.

NUEVA DIRECTIVA

Con el fin de dar mayor participación a nivel nacional y regional, la Segunda Convención Nacional del Centro Democrático aprobó el sábado en la reforma estatutaria la ampliación de la Dirección Nacional a 44 miembros, y así mismo, eligió los 27 miembros correspondiente a la sociedad civil.

Durante la Segunda Convención de la colectividad se votó la lista única de los 27 miembros de la sociedad civil y en los próximos días se estarán escogiendo los demás miembros de bancadas y sectores políticos.

A continuación el listado único de la sociedad civil de la Dirección Nacional del Centro Democrático, elegida de forma unánime en el máximo órgano de decisión de la colectividad:

1 ALEX IVÁN ORTIZ

2 ADRIANA GUTIÉRREZ JARAMILLO

3 CARLOS EDUARDO CRUZ LÓPEZ

4 CIDENIA ROVIRA

5 CONSUELO LONDOÑO CHÁVEZ

6 ELSA DORRONSORO ALJURE

7 CLAUDIA SOFÍA ORTIZ RODRÍGUEZ

8 EMMANUEL ENRIQUE ARANGO GÓMEZ

9 FABIO VALENCIA COSSIO

10 FERNANDO ALAMEDA

11 GABRIEL ERNESTO ARANGO BACCI

12 GINA DEL ROSARIO BENEDETTI VÉLEZ

13 HERNÁN ALEXIS GÓMEZ NIÑO

14 ISAAC YANOVICH FARBAIARZ

15 JESÚS NORBERTO MONROY

16 JORGE RAFAEL COTE CADENA

17 JOSÉ FÉLIX LAFAURIE

18 JUAN GONZALO MESA

19 JULIO CESAR ALDANA BULA

20 LUIS NORBERTO GUERRA

21 LUISA DEL RIO SAAVEDRA

22 MANUEL ANTONIO MACÍAS ARANGO

23 MARÍA PAOLA CASTRO

24 NICOLÁS ECHAVARRÍA MESA

25 PEDRO MIGUEL ESTRADDA

26 RICARDO ECHEVERRY

27 ANDRÉS HOYOS

NUEVO COMITE ETICO

Durante la Segunda Convención Nacional, máximo órgano de decisión del Partido Centro Democrático, fue aprobada -por aclamación- la proposición de aumentar de tres a cinco miembros el número de integrantes del Comité de Ética, Disciplina y Transparencia.

El Comité tiene como objetivo principal velar por los valores y principios característicos del Partido, con el rigor que ello requiere, según lo contemplado en los estatutos de la colectividad. Este órgano de control venía trabajando desde el 15 de diciembre de 2014 con tres miembros, de los cuales dos repiten en el nuevo Comité: Diana Gedeón y Juan Gómez Martínez.

En la Convención fueron elegidos los cinco miembros del Comité. Aquí sus perfiles:

Marco Antonio Velilla: Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Especializado en Derecho Civil-Comercial con Maestría en Derecho Privado de la Universidad de Paris II en Francia, y en Derecho Económico de la Universidad de Orleans, Francia. Fue Consejero Presidencial durante el periodo constitucional del expresidente Belisario Betancur. Director y Fundador del Departamento de Derecho Económico y de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. Director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana. También se desempeñó como Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado, donde permaneció durante ocho años.

Zaida Barrero: Profesional a nivel administrativo y jurídico con una sólida trayectoria en el área privada y oficial. Graduada de la Universidad Santo Tomás con especialización en Derecho Público y Económico de la Universidad Sergio Arboleda. En el sector público se ha desempeñado en la Alcaldía Mayor de Bogotá; la Superintendencia de Sociedades; la Contraloría de Bogotá; la Registraduría Nacional del Estado Civil, y el Instituto Nacional de Tránsito y Trabajo, entre otros. En el sector privado se ha desempeñado en la Oficina Jurídica de Constructora Capitalinas S.A.; en la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y como profesora en la Universidad Santo Tomás de Aquino.

Juan Gómez Martínez: Ingeniero Electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha sido electo por elección popular para los siguientes cargos: Alcalde de Medellín 1998-2000; Gobernador de Antioquia en 1992; Alcalde de Medellín 1988-1990, y Constituyente por elección popular en 1991. Asimismo, se ha desempeñado como: Ministro de Transporte 1994- 1996 y Embajador ante Naciones Unidas. En el ámbito privado ha sido: Subdirector y Director del Periódico El Colombiano de Medellín; Profesor de Comunicación Social en la Universidad de Antioquia y Vicedecano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Pontifica Bolivariana, entre otros.

Diana Gedeón: Administradora de empresas con énfasis en contabilidad y finanzas de Purdue University. Realizó estudios de alta dirección en gestión y liderazgo estratégico de la Universidad de los Andes. Lidera desde hace más de 30 años, una empresa de familia con proyección nacional en la prestación de servicios turísticos especializados. Ha presidido y es miembro principal a nivel gremial del Convention and Visitors Bureau de Cartagena y de la Junta directiva de ANDI seccional Bolívar. Ha recibido diversos reconocimientos del sector público y privado como la Alcaldía de Cartagena, Gobernación de Bolívar y la Presidencia de la República.

Martha Cecilia Severiche: Abogada litigante en el campo del Derecho Civil, Familia y Laboral. Como abogada independiente en el área civil, Ejecutivos Hipotecarios, 1988-2008. Como Servidora Pública, ha trabajado en el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República; en el Concejo de Bogotá, y en la Procuraduría General de la Nación, en esta última se desempeñó como Procurador Judicial.