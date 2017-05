‘Con el catastro multipropósito identificaremos nuevas capacidades productivas del campo’: Rafael Pardo

Loterias

Resultados de loterías y chances del 7 de mayo:

DORADO

3283

SUPER ASTRO LUNA:

8550 – Signo Cancer

CHONTICO:

Día 9772 – Noche 5747

PAISITA:

Día 7802 – Noche 1437

CAFETERITO:

2008

PIJAO:

7092

CASH THREE:

Día 126 – Noche 383

PLAY FOUR:

Día 6444 – Noche 7997

EVENING:

7047

WIN FOUR:

2421

SAMAN:

0441

SINUANO:

Día 2452 – Noche 8703

CULONA:

8874

CARIBEÑA:

9882

MOTILÓN:

0854

LA BOLITA

2384

LA FANTASTICA:

5875

RESULTADOS DEL SÁBADO 6 DE MAYO

Baloto 01 – 20 – 36 – 39 – 43 Balota 10

Revancha 03 – 05 – 08 – 20 – 24 Balota 14

Boyacá 1876 – Serie 119

Cauca 1235 – Serie 078