Investigan muerte de niño que presenta indicios de violencia sexual en Curumaní – César

Se trata del niño Johan Rodríguez, de cuatro años de edad, quien fue hallado desnudo y con aparentes señales de violencia sexual en el colegio Camilo Torres Restrepo del municipio de Curumaní – Cesar.

Según las primeras versiones, el cadáver del menor fue encontrado por otros niños que jugaban en inmediaciones del plantel educativo y procedieron a dar aviso al celador que estaba de turno.

El coronel Diego Rosero, comandante de la Policía del Cesar, indicó en declaraciones recogidas por Noticias Caracol que “Después de dialogar con la madre de este niño nos menciona que la última vez que lo vio fue a las 7:00 de la noche (del sábado) pero a ella esto no se le hizo extraño. No da aviso a las autoridades y no informa de los hechos a la Policía Nacional. Es más, ella es alertada de la ubicación del cuerpo de su hijo porque alguien se acerca hasta su casa y le informa”.

Hasta ahora se sabe que el pequeño vivía con su mamá y un hermano de dos años, y según lo denunciaron vecinos de la familia, los dos menores se la pasaban frecuentemente encerrados en el inmueble o en la calle hasta altas horas de la noche.

El cuerpo del niño fue trasladado a Medicina Legal en Valledupar para realizar los análisis respectivos y determinar si fue víctima de abuso sexual.