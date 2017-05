Imputaron cargos a sujeto que amenazó al Fiscal General en Villavicencio

Como presunto responsable de las amenazas de las que fue víctima el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, la Fiscalía 12 delegada ante el Tribunal de Bogotá imputó cargos en contra de Serafín Bernal Cangrejo, quien fue capturado en Villavicencio (Meta).

Según lo establecido, el procesado habría realizado llamadas y enviado mensajes de texto intimidantes al celular privado del jefe del ente acusador, entre el 8 y 30 de abril último, desde un teléfono móvil público en el parque central de la capital del Meta.

Ante el Juzgado 2o Penal Municipal de esa ciudad, Bernal Cangrejo, no aceptó los cargos que la Fiscalía le endilgó; sin embargo, al momento de la captura por parte del CTI, el hombre acompañado de su defensor había reconocido ser el autor de las llamadas.

Al término de las audiencias, el togado dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad, con el compromiso de presentarse los primeros 5 días de cada mes, mantener actualizados sus datos de ubicación y tener buena conducta, mientras continua el proceso en su contra.

Entretanto, la Fiscalia apeló la decisión judicial, aduciendo que aunque el imputado no tiene antecedentes no tiene un lugar de residencia establecido, situación que confirmaron 2 hermanos del investigado, quienes dijeron que Bernal Cangrejo abandonó su hogar desde los 22 años y que hacía 6 meses no tenían ningún contacto con él, pese a vivir en la misma ciudad.

En caso de ser hallado responsable, el encartado podría afrontar una pena que parte desde los 64 meses de prisión.