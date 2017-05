Presidente solicitó al Congreso hundir referendo de senadora Viviane Morales

Archivo

Este lunes el presidente Juan Manuel Santos, dijo que el referendo que hace trámite en el Congreso para prohibir la adopción por parte de parejas homosexuales, madres y padres solteros se está promoviendo con mentiras.

Santos manifestó que: “yo estoy en contra de ese referendo, voy a pedir a la Comisión Primera de la Cámara que vote negativamente, me parece que es inconstitucional”.

Y agregó que el debate “es tergiversado y mentiroso, yo he escuchado que están acusando a todos los que están en contra del referendo de estar defendiendo la ideología de género”.

“Eso es absolutamente falso, eso es una tergiversación del debate y me parece muy triste que volvamos nuevamente hacer debates sobre mentiras”.

Ej jefe de estado dijo que espera que “no se laven las manos” en el Congreso y que envíen el proyecto para que sea la Corte Constitucional la que lo defina.

También hizo referencia al tema de la Cadena Perpetua para violadores, y recordó que le hizo la promesa a la senadora Gilma Jiménez de respaldar una iniciativa para alcanzarlo.

Santos señaló: “hay quienes dicen que la cadena perpetua no contribuye en nada adicional a una pena muy severa”, por principio no le gusta esta, como no comparte la pena de muerte, es un tema al que no se opondrá.