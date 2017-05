SALUD A LAS MADRES Y A LOS MAESTROS

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (132)

SALUDO A LAS MADRES

El segundo domingo de mayo se celebra el DÍA DE LA MADRE. Para quienes nos dieron la vida y cuidaron nuestra vida para hacerla útil y para las madres que nos siguen cuidando desde el cielo o como nuestros ángeles de la guarda, las mejores canciones de gratitud, los versos más bellos, el abrazo más sincero, el beso de amor más puro.



Gracias madres por habernos concebido, no importan las condiciones porque hicieron hasta la imposible por darnos una vida digna y a fe que lo lograron con muy buenos resultados.

Hasta 1991 se habló con énfasis de la paternidad responsable. Desde esa época se habla de progenitura responsable por lo que hoy también debemos hablar de maternidad responsable en términos semejantes a como debemos seguir hablando de paternidad responsable.

¿Quiénes son madres responsables? Como ejemplos, las que planean el embarazo, las que saben que sus hijos tendrán mamá y papá así estos no vivan juntos pero que estarán dispuestos a dar todo lo suyo por el bienestar de sus hijos. Las que nunca piensan en que tener un hijo es tan agradable como jugar con muñecas, las que tienen suficiente madurez física, mental, laboral, afectiva, espiritual para responder por la crianza de sus hijos. El mundo ha cambiado de manera sustancial. Antes de 1980, la vida era más fácil y los medios para subsistir estaban más al alcance de las personas, lo que no era garantía para evitar la pobreza y el desvió del bien de algunos hijos.

El mundo de hoy tiene muchos retos y muchas competencias. Antes una mujer tenía los hijos sin limitación numérica. Hoy no se justifica tener hijos que no se puedan educar y sostener.

Esta es una tarea conjunta entre padre y madre, pero la madre tiene más posibilidades de evitar embarazos. Y sin pretextos debe tomar todas las precauciones para evitar embarazos no deseados.

Tomemos conciencia sobre la expresión MATERNIDAD RESPONSABLE y hagamos un mundo más tierno y más amoroso, el que siempre vendrá del corazón amante de las madres.

FELIZ DÍA DE LAS MADRES. Paz y amor en sus hogares.

SALUDO A LOS MAESTROS

En nuestro diplomado en educación para la vida en familia es oportuno hacer referencia a los maestros y maestras que son como nuestros segundos padres.

En Colombia todos los días deben ser días del maestro, porque debemos respetarlos y agradecerles por su orientación para la vida y por sus enseñanzas.

En el himno escolar propuesto para La Vega, Cund. se lee lo siguiente:

“Honramos al maestro

Que el mundo nos descubre

Y en la escuela construye

Nuestro segundo hogar;

Que el cuerpo y el talante

Con afán nos cultiva

Para seguir sembrando

La Paz, la Libertad.”

Gracias maestras y maestros por ser modelos de vida, ejemplo de patriotismo, por ayudarnos a entender los avatares del mundo nuevo en el que nos corresponde vivir.

No podemos olvidar que nuestros padres son nuestros primeros maestros. Que nuestra primera aula de clase es el vientre de nuestra madre. Desde el primer día de la concepción estamos recibiendo mensajes para formar nuestro carácter y nuestro futuro. Ya en la edad escolar, a partir de los 4 o 5 años, padres y maestros son alianza muy importante para descubrir nuestras habilidades y competencias. Nuestros valores agregados. No hay duda: todos tenemos un valor agregado y debemos fortalecerlo. Es clave de nuestro éxito.

Y esta tarea formadora pervive hasta cuando hayamos terminado nuestra capacitación para desempeñar con éxito un oficio o trabajo. La experiencia nos enseña que hasta los 23 o 25 años debe durar esta formación.

Y lo más importante es que nuestros padres y maestros formen en nosotros barreras morales, o culturales si se quiere, para que no seamos padres en la edad temprana, para que nos enamoremos del oficio o trabajo para el cual nos estamos preparando, para que respetemos los derechos de los demás, para que cumplamos la ley natural que nos obliga a guardar la integridad de los bienes, la honra, el pensamiento y cultura de los demás. Que nos hagan sentir que frente a los recursos públicos y privados y frente a la integridad de las personas actuamos como si tuviéramos atadas nuestras manos de tal manera que jamás se prestarán para dañar.

Sigamos sembrando, en honor de nuestras madres y de nuestros maestros, la paz, el amor y la concordia en nuestras familias y hogares, para tener paz, amor y concordia en nuestra sociedad y Colombia.

Bogotá, 8 al 14 de mayo de 2017.

