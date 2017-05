Terminó incertidumbre sobre la situación del líder opositor Leopoldo López en Venezuela

–Luego de 35 días de incertidumbre, Lilian Tintori pudo comprobar la real situación de su esposo, el líder opositor venezolano Leopoldo López, tras visitarlo en la cárcel de Ramo Verde. “¡Leopoldo está resistiendo en la cárcel y nosotros en la calle! Mañana seguimos luchado contra la dictadura ¡Fuerza!”, declaró.

Al final, resultó cierto el video que divulgo el gobierno de Nicolás Maduro en el cual apareció López diciendo que estaba bien.

Precisamente, después de la visita de su esposa el dirigente opositor en su cuenta Twitter notificó: “La dictadura jamás logrará quebrar mi voluntad ni obtener mi obediencia y con ese mismo espíritu los vzlanos se mantendrán en resistencia!”. Para ello le pidió a sus compatritas seguir la protesta en las calles.

Además, López le pidió a los militares venezolanos: “No cumplas las órdenes de reprimir al pueblo que te da una cúpula que solo quiere conservar el poder”.

A la salida del penal de Ramo Verde, la esposa del dirigente opositor Lilian Tintori, fue recibida en medio de una manifestación ante la cual envió “un mensaje a Venezuela y al mundo”:

Luego de 35 días sin ver a Leopoldo, este es mi mensaje a Venezuela y al mundo

Luego, en la misma cuenta en Twitter, colgó una video declaración complementaria:

¡Leopoldo está resistiendo en la cárcel y nosotros en la calle! Mañana seguimos luchado contra la dictadura ¡Fuerza!

-La dictadura jamás logrará quebrar mi voluntad ni obtener mi obediencia y con ese mismo espíritu los vzlanos se mantendrán en resistencia!

Agradezco a todo el pueblo de Venezuela, a la Unidad democrática y a toda la comunidad internacional por toda la solidaridad y el apoyo

-Sigamos! La salida está en la calle, en c/u d nosotros. No se puede reprimir a todo el mundo, todo el tiempo. Millones somos indetenibles

-Las exigencias son muy claras: apertura canal humanitario, liberación presos políticos, respeto AN y elecciones generales 2017!

-Vamos. No podemos parar hasta lograr nuestra libertad. Sigo en la calle con ustedes, en mente y espíritu y de estar allí iría de primero

-Soldado venezolano: no cumplas las órdenes de reprimir al pueblo que te da una cúpula que solo quiere conservar el poder

-Soldado: Si eres fiel al verdadero espíritu bolivariano recuerda: “Maldito el soldado que empuñe su arma contra su pueblo”

-Soldado venezolano: la Constitución y el pueblo te protegerán si decides desobedecer órdenes ilegales e injustas

-Tengo 3 años en una cárcel militar con soldados y oficiales y sé que hoy la inmensa mayoría de ustedes está en contra de la dictadura

-Hermanos, hoy más que nunca les digo: EL QUE SE CANSA, PIERDE. El pueblo no se cansa, la dictadura si. Sigamos hasta vencer. Fuerza y Fe!

Este lunes en la mañana, la oposición realiza una nueva manifestación por las calles de Caracas.

Al respecto, Henrique Capriles trinó: “Ayer, hoy mañana y siempre Venezuela! Nos vemos hoy en las calles de nuestro país! Seguimos!…NO MÁS! Los venezolanos no podemos aceptar que pretendan hacer una Constitución para los intereses de la narco corrupta cúpula madurista y no del país! El FRAUDE madurista NO VA!.