Administración Distrital explica razones para cambiar el pico y placa de taxis

La Secretaría de Movilidad propone reducir a un dígito el ‘Pico y placa’ para los taxis que circulan en Bogotá de lunes a viernes. Así las cosas, el horario de restricción para taxis se ampliaría desde las 5:00 a las 24:00 horas. El sábado la restricción se continuaría aplicando a dos dígitos (como está vigente hoy en día) pero en el horario propuesto desde las 5:00 a las 24:00 horas del día.

Estas son las razones de Movilidad para proponer el cambio:

1. No existe una oferta suficiente del servicio de taxis en horas pico. Mientras que la demanda ha crecido significativamente, los 40.000 taxis que pueden circular diariamente no logran suplirla. Más del 85% de taxis se encuentran ocupados en ese periodo. De hecho, se calcula que el cumplimiento de los servicios solicitados por medio de aplicaciones y líneas telefónicas en esos horarios no alcanza el 40 %.

2. En Bogotá hay aproximadamente 50.000 vehículos tipo taxi con tarjeta de operación vigente que cubren alrededor de 650.000 viajes diarios. Entre 2011 y 2015 se ha visto un crecimiento del 13 % de este número de viajes, mientras que la flota se ha mantenido constante desde 1993, cuando se congeló su parque automotor. Por cada vehículo nuevo que entra, se debe justificar la chatarrización de otro viejo.