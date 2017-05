Álvaro Tello, exdirigente de Santa Fe pidió perdón por integrar red de contrabando

Se dio en la audiencia donde se analizaba una solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento al empresario Álvaro Tello, cuando, ante la juez cuarta de Garantías de Bogotá, el exdirigente de Santa Fe, pidió perdón público tras haberse involucrado en una red de contrabando y lavado de activos.

Tello dijo en la audiencia que: “Yo me someto a lo que su señoría decida, yo quiero decirle que he aceptado estos cargos y pido perdón su señoría, seguramente mi Dios me está escuchando y estoy dispuesto a cumplir con la pena que se me imponga”.

De la misma manera, se declaró culpable de los delitos de concierto para delinquir, también por enriquecimiento ilícito, contrabando y lavado de activos.

Por su parte el ente judicial indicó: “por varios años Jaime Álvaro Tello Rondón hizo parte de una organización integrada por 19 personas, entre quienes se encontraban funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera, al igual que funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ,DIAN, con roles definidos para desfalcar al Estado a través la importación irregular de textiles”.

Según la juez, estas transacciones ilegales “se realizaron a través de una compañía a que dio apariencia legal a la comercialización de telas entre Colombia y China, mercancía que hacían pasar por comprada en los Estados Unidos”.

La Fiscalía señaló que, presuntamente: “una de las empresas de propiedad de Álvaro Tello Rondón habría sido utilizada por el exsenador Otto Bula para lavar activos en dinero, producto de los contratos de Odebrecht en Colombia”.