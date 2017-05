Consejo de Ministros adoptó nuevas medidas para Mocoa

Loterias

Resultados de loterías y chances del 8 de mayo:

Cundinamarca 2893 – Serie 131

Tolima 8004 – Serie 066

DORADO

Mañana 7545 – Tarde 3499

SUPER ASTRO SOL

8979 – Signo Capricornio

SUPER ASTRO LUNA:

7377 – Signo Capricornio

CHONTICO:

Día 0386 – Noche 4651

PAISITA:

Día 8556 – Noche 1951

CAFETERITO:

Tarde 4438 – Noche 5817

PIJAO:

9662

CASH THREE:

Día 229 – Noche 013

PLAY FOUR:

Día 9653 – Noche 6239

EVENING:

6621

WIN FOUR:

3321

SAMAN:

0012

SINUANO:

Día 8447 – Noche 5443

CULONA:

3768

CARIBEÑA:

Dia 0230 – Noche 0635

MOTILÓN:

Tarde 2053 – Noche 9148

LA BOLITA

Día 3096 – Noche 5102

COLONO:

8152

LA FANTASTICA:

Día 0093 – Noche 1544