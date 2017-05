Gobierno llamó a sindicatos para evitar paro del 11 de mayo

Este martes la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, llamó tanto a los educadores como a los taxistas y a los miembros del Inpec, con el objeto de llegar a acuerdos en una reunión y poder evitar así el paro programado por estos sectores para el jueves 11 de marzo.

La ministra de trabajo señaló que: “No tengo la precisión de lo que está pasando hoy exactamente, pero sé que ha habido mesa de concertación, hemos dialogado permanentemente y lo vamos a hacer. Yo hoy le pedí al equipo del Ministerio de Hacienda que se sentara con el equipo del Ministerio de Trabajo y ya hemos empezado una serie de diálogos, voy a recibir esos informes cómo va”.

Restrepo también hizo referencia a una investigación que cursa en la Procuraduría General de la Nación en contra suya, que tiene que ver con un supuesto acoso laboral a una funcionaria cuando Restrepo se desempeñaba como superintendente de Subsidio Familiar, la funcionaria dijo que ella fue quien le pidió a la Procuraduría que investigue lo sucedido.

Al respecto la ministra dijo: “Ese no es un acoso, la señora Janeth Benítez entregó un informe donde han salido una serie de consideraciones de la entidad, yo me fui para donde el señor procurador, vine aquí al despacho de Camilo Enciso y fui a donde el ministro de Trabajo de la época, Luis Eduardo Garzón, a explicarle la situación y le pedí al procurador que me investigara”.