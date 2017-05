“Jefes del ELN viven protegidos en Venezuela”: Juan Camilo Restrepo

Este martes Juan Camilo Restrepo, el jefe del equipo negociador del Gobierno para los diálogos con la guerrilla del ELN, señaló que las conversaciones con ese grupo han sido particularmente difíciles debido a que varios de sus jefes se refugian en territorio venezolano.

Para el representante del Gobierno, esta situación complica las operaciones de combate contra ese grupo guerrillero porque no se pueden utilizar los bombardeos para ejercer sobre ellos presión en la negociación que se lleva a cabo en el hermano país del Ecuador.

Restrepo señaló que: “Es sabido que los altos jerarcas del ELN viven y viven protegidos en Venezuela, cosa que no pasaba con el caso de las Farc, porque fueron los bombardeos exitosos los que llevaron a esa guerrilla a negociar con prontitud en La Habana”.

Y agregó que: “Aquí la cosa no es tan sencilla porque el arma de persuasión más fuerte que son los bombardeos a través de la aviación, que actuó eficazmente en el caso de las Farc, no es fácilmente utilizable frente a una guerrilla que no tiene campamento”.

El jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano, indicó que: “O que sus jefes viven en Venezuela o que acá viven difusos y dispersos en sus viviendas y en sus vestidos campesinos”.

Sin embargo, el gobierno seguirá exigiéndole al grupo insurgente del ELN el cumplimiento de unos mínimos humanitarios para poder avanzar de buena manera en los diálogos de paz.

Ya Restrepo había manifestado que el Gobierno entrará en una operación tortuga de las conversaciones, en tanto el grupo guerrillero del ELN no deje de secuestrar.

La estrategia es “no avanzar” en las conversaciones “hasta que “haya avances en el no secuestro”, afirmó este martes Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del ejecutivo colombiano.

“El Gobierno si ha analizado y está ejecutando parte de esa estrategia, es decir, no avanzar hasta que haya avances en el no secuestro”, precisó Restrepo, quien agregó:

“No se trata de estar renunciando al esfuerzo del diálogo. El diálogo es un esfuerzo y el desarrollo de un mandato constitucional de buscar la paz, pero el Gobierno tiene muy claro que no va a negociar la paz con el Eln a cualquier costo”.