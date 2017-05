Moción de Observación para Ministros de Defensa y Agricultura por ausencia en debate sobre cultivos ilícitos

“Colombia está inundada y bañada en coca, el Gobierno no ha querido responderle al país”, fueron las palabras del senador Jimmy Chamorro tras ausencia del Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y el Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, en debate sobre aumento de cultivos ilícitos y producción de coca en Colombia.

El debate convocado, por segunda vez, tuvo que ser aplazado debido a la inasistencia de los funcionarios, razón por la que el senador Chamorro, citante de la discusión, expuso su inconformidad ante las justificaciones presentadas. “Es inadmisible que no se haya podido realizar este debate, el Gobierno no ha querido ponerle la cara al país sobre un tema tan delicado, como es el incremento de cultivos ilícitos. Las estadísticas no mienten”, ratificó el senador del partido de la U.

En este sentido la Comisión Segunda de Senado, célula congresional donde tendría lugar la discusión, aprobó con siete votos, una Moción de Observación para los jefes de Defensa y Agricultura.

Según la Ley 5 de 1992, en su artículo 261, la Moción de Observación es un procedimiento especial de llamado de atención para un funcionario citado. Puede ser presentada, cuando en ejercicio del control político, las Comisiones Constitucionales o cada una de las Cámaras en pleno, así lo consideren.

Así mismo increpó al Gobierno sobre el proceso de paz. “¿Qué paz vamos a tener en Colombia, mientras siga inundada y bañada en coca?”, cuestionó el legislador Chamorro.

Por su parte el senador José David Name exigió respeto para los llamados que hace la Comisión Segunda en temas de trascendencia nacional e internacional.

El debate será citado en un nuevo anuncio.