OEA: El régimen cívico-militar de Venezuela representa lo peor de cada dictadura

–El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en un nuevo pronunciamiento sobre la situación en Venezuela, aseguró que el “régimen cívico-militar” de este país “representa lo peor de cada dictadura”, por procesar civiles a través de la justicia militar, hecho que, afirma, vulnera todos los principios básicos de democracia y DDHH”.

Almagro reiteró que en Venezuela murió el Estado de Derecho” y añadió que “hemos llegado a un punto que no tiene otro retorno que el de las elecciones generales inmediatas para que la gente de Venezuela pueda expresarse y redemocratizar el país”.

Almagro denunció que civiles de los estados de Zulia, Carabobo y Falcón “están privados de libertad y sometidos a la justicia militar”, bajo una cadena de mando que comienza en el general Vladimir Padrino López, máximo responsable por la justicia militar.

“Esta cadena de mando no tiene derecho a perseguir, no tiene derecho a encarcelar, no tiene derecho a intimidar, a amedrentar y, en definitiva, a terminar de destruir a la hermana nación venezolana y a desestabilizar la región, escudándose en fantasiosas conspiraciones imaginarias y desatendiendo sus responsabilidades”, precisó.