Superindustria impone multa a empresa productora de Capicell por publicidad engañosa

–La empresa Zakara Group fue sancionada con una multa que supera los 360 millones de pesos por publicidad engañosa sobre su producto conocido como “Capicell”, que de acuerdo con las cuñas radiales hace crecer el cabello.

La sanción fue impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual ordenó a la firma retirar de forma inmediata toda la publicidad del producto por “inducir a error, engaño o confusión a los consumidores colombianos”.

El organismo de control afirma que concluyó que Zakara Group no aportó estudios o ensayos técnico – científicos que acreditaran las bondades y propiedades que se anuncian en el producto Capicell, y que este no cuenta con ningún sustento científico que demuestre su efectividad para evitar la caída del cabello y estimular su crecimiento.

La Superindustria también estableció que la publicidad genera la creencia de que Capicell es el único producto capilar con tecnología fitocelltec obtenida por células madres vegetales, situación que carece de veracidad y respaldo probatorio.

El organismo de control indica en el comunicado que toda vez que quedó probado que Zakara Group S.A.S., incumplió las disposiciones sobre información, fuerza vinculante y publicidad, también se le obliga a retirar de forma inmediata toda la publicidad del producto “Capicell” que no esté científicamente sustentada y a informar que el producto no cuenta con ningún sustento que demuestre su efectividad.

Esta decisión se adopta para proteger a los consumidores colombianos, quienes pueden ver afectadas sus decisiones de consumo cuando los anunciantes no suministran información clara, precisa y suficiente sobre las propiedades y componentes de los productos.

Sobre el caso concreto, la Superintendencia hace las siguientes precisiones en el comunicado:

La investigación administrativa se inició en cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control respecto de la publicidad emitida por ZAKARA GROUP S.A.S., a través de algunas emisoras radiales, relacionada con información del producto denominado “CAPICELL”, las cuales en su mayoría correspondían a testimonios y/o publirreportajes en los que la comunicación contenía, entre otros, los siguientes testimonios:

‘Me llamo Javier Díaz (…) gracias a Dios escuché Capicell y a los 15 días de estarlo utilizando me di cuenta que el cabello ya no se me caía y después de 2 meses de estarlo utilizando me di cuenta que el cabello que me salía era más fuerte, grueso y brillante’.

No sufra más por la pérdida acelerada del cabello, alopecia o calvicie prematura, Capicell es el único tratamiento capilar con la formula exclusiva fitocelltec a base de células madre vegetales que potencian los efectos de crecimiento y fortalecimiento capilar, estimula los folículos pilosos a producir nuevo cabello sano y fuerte, mejorando zonas alopécicas de cualquier edad, evita la caída y estimula el crecimiento de cabello abundante y saludable. Capicell realmente funciona (…)’

La Superintendencia de Industria y Comercio solicitó a la investigada que allegara todos estudios técnicos y científicos que respaldaran y/o sustentaran los beneficios del producto “CAPICELL” proclamados en las cuñas radiales, como “un tratamiento único con biotecnología Suiza fitocelltec a base de células madre, vegetales y procapil que ayudan a la recuperación capilar produciendo nuevo cabello sano, fuerte y abundante evitando la caída del cabello y la alopecia”.

Una vez analizado el material probatorio, la Superindustria evidenció que NO se aportaron estudios o ensayos técnico – científicos que acreditaran las bondades y propiedades que se anuncian del producto CAPICELL, y que este no cuenta con ningún sustento científico que demuestre su efectividad para evitar la caída del cabello y estimular su crecimiento. Por lo tanto, la información proclamada por ZAKARA GROUP S.A.S., en su publicidad emitida por radio NO CUMPLE con las condiciones de ser precisa, idónea, oportuna, suficiente, clara, comprensible y sobre todo, verificable para el consumidor.

De igual forma, considera la Superindustria que la publicidad emitida engaña e induce a error al consumidor promedio, al generar en él la falsa creencia de que “CAPICELL” es el único producto capilar con tecnología fitocelltec obtenida por células madres vegetales, situación que carece de veracidad y respaldo probatorio.

Así las cosas, la Superintendencia determinó que la información del producto denominado “CAPICELL”, no fue clara ni suficiente y que la publicidad a través de la cual se anunciaron dichas promociones resultó engañosa, toda vez que su mensaje no correspondía a la realidad e inducía a los consumidores en engaño y confusión, lo cual vulnera los artículos 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor).

La Sanción

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso en primera instancia, multa a ZAKARA GROUP S.A.S., por un valor de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($368.858.500) equivalentes a QUINIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (500 SMLMV) y le obliga a retirar de forma inmediata toda la publicidad del producto “CAPICELL” que no esté científicamente sustentada y a informar que el producto no cuenta con ningún sustento científico que demuestre su efectividad.

Procedencia de recursos

Contra la decisión procede recurso de reposición y el subsidio de apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio.