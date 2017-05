Ya pasamos las dificultades mayores, no dejamos de crecer, generamos empleo y redujimos la pobreza, afirma el Presidente

El Presidente Juan Manuel Santos envió hoy a los colombianos un mensaje de optimismo sobre el comportamiento económico del país y afirmó que no obstante las dificultades surgidas por la baja del precio del petróleo, “nosotros por fortuna no hemos dejado de crecer un solo mes”.



El Mandatario explicó que ese crecimiento ininterrumpido “es una de las razones por las cuales no hemos dejado de generar empleo en 75 de 81 meses” de su administración.

El Jefe del Estado afirmó en el acto de posesión de la nueva Ministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo, señaló que “la perspectiva es positiva, a pesar de un pesimismo que está reinando en el país, es positiva”.

“Créanme que en lo fundamental ya pasamos la tormenta. Ya pasamos las dificultades mayores, la baja del precio del petróleo fue un choque externo de una magnitud casi sin precedentes”, aseveró el Presidente y sostuvo que “algunos quieren solamente mostrar los aspectos negativos del comportamiento económico”.

Nuevamente, el Mandatario citó como ejemplos del choque generado por la disminución del precio del petróleo, lo que el país experimentó cuando concluyó la Guerra de los Mil Días y la Gran Depresión de los años 30.

Subrayó que los analistas internacionales destacan los resultados del caso colombiano pues “nos ajustamos a una nueva realidad, los resultados son excepcionales porque no dejamos de crecer, nos afectó por supuesto el crecimiento, pero sobre todo no dejamos de generar de empleo y no dejamos de reducir la pobreza”.

Puso de presente, además, que la meta de los 40 mil primeros empleos se logró ante de terminar su gobierno y añadió que por medio del Servicio Nacional de Empleo durante el último año se consiguieron más de 500 mil nuevos puestos de trabajo.

Continuarán los esfuerzos por reducir aún más el desempleo y por intensificar las políticas sociales en beneficio de los más vulnerables, concluyó el Presidente.