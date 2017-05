Dejando en paz a los animales

Por Mauricio Botero Caicedo

Según informes de prensa, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se dirigió a unas vacas para hablarles de la Asamblea Constituyente durante un recorrido en la Expo Venezuela Producción Soberana. El singular hecho ocurrió el viernes 5 de mayo del 2017 y fue difundido en un video que se viralizó en las redes sociales.

En el clip, el Jefe de Estado venezolano se dirige a las vacas, las cuales se hallan en una granja cercadas en un corral. La toma muestra que el mandatario se dirigía específicamente a las reses.

Maduro, con un micrófono mira a las vacas y les dice: “Las convoco desde ya a la Constituyente, yo quiero que voceros y líderes productores del campo sean próximo diputados y diputadas de la Constituyente ¿Me van a acompañar?, ¿me van a apoyar en la Constituyente? o ¿ustedes quieren violencia?, ¿ustedes quieren muerte? Los que queremos paz y vida vamos a la Constituyente, así es”.

Lo que empieza a preocupar es que no es la primera vez que Maduro tiene conversaciones con los animales. En otro evento similar, Maduro señaló que habló con un pájaro que era el fallecido Hugo Chávez en marzo del 2013. En ese entonces, el Presidente mencionó: “Les voy a confesar que por ahí se me acercó un pajarito, otra vez se me acercó y me dijo (…) que el comandante (Chávez) estaba feliz y lleno de amor de la lealtad de su pueblo.”

¿No es buena hora que Maduro y los chavistas dejen en paz a los animales? ¿Acaso la actividad del estamento militar venezolano traficando ‘perica’ no es suficiente acoso al Reino Animal?

*****

Apostilla: Infame, por no decir bellaco, la acusación de la Contraloría – en relación a supuesta acumulación de baldíos – afirmando que familiares del Ministro de Agricultura y de Rubén Darío Lizarralde estaban involucrados en un delito. ¿Desde cuándo es uno culpable por sus lazos familiares?