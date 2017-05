Expresidente Uribe refuta a la Contraloría; niega acumulación ilegal de baldíos

–Las tierras de la finca El Ubérrimo fueron compradas legalmente y no constituyen acumulación ilegal de baldíos, aseguró el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez, al refutar las denuncias de la Contraloria General de la República de haber acaparado 103 hectáreas de tierras baldías en el departamento de Córdoba. También el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, negó tener vínculo alguno con predios baldíos.

“Las compras no constituyen acumulación ilegal, el Estado adjudicó estos predios antes de la Ley 160 de 1994”, replicó Uribe Vélez en una video declaración que colgó en su cuenta en Twitter.

Previamente trinó: “Es muy fácil investigar El Uberrimo porque no tengo testaferros y las escrituras han sido de acuerdo con la ley”.

También señaló que “si se consolida este abuso y tengo que perder este pedazo de tierra, lo haré, pero de manera ninguna renunciaré a mi vocación de empresario honorable del campo”.

El hecho es que dentro de 33 casos de acumulación irregular de predios de origen baldío, que equivalen a 322 predios ubicados en Córdoba, Meta, Caquetá, Vichada y Antioquia, figura la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo del expresidente Uribe y la exprimera dama de la nación Lina Moreno de Uribe.

Contralor me denuncia por acumulación ilegal de 103 hectáreas pic.twitter.com/Lr704pFUwc — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 9 de mayo de 2017

EL MINISTRO DE AGRICULTURA

A su turno, el Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri aclaró no tener vínculo alguno con predios baldíos en Vichada, como lo reseña la Contraloría:

“No tengo ni un solo centímetro de tierra en Vichada ni en ningún otro lugar de la altillanura colombiana”, afirmó en el comunicado, cuyo texto es el siguiente:

– Frente a la comunicación emitida por la Contraloría General de la República, en la cual solicita tomar medidas judiciales para anular la venta de tierras de origen baldío, en 33 casos, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, se permite señalar a la opinión pública, lo siguiente:

1. Los predios baldíos a los que se refiere el ente de control (Caso familiares Ministro Iragorri), no son de mi propiedad.

2. No tengo ni un solo centímetro de tierra en Vichada ni en ningún otro lugar de la altillanura colombiana.

3. Muy respetuosamente señalo, que me parece inadecuado que en la información emitida por la Contraloría General de la República, la cual en general se refiere y debe referirse a personas naturales o jurídicas concretas, se haga referencia a “familiares”, generando un vínculo hacia la opinión pública con mi persona, aunque el órgano de control no me hace ninguna imputación personal.

4. Nunca he hecho gestiones ante las entidades del Estado para favorecer la adquisición de tierras, ni para mí, mis familiares y terceros.

5. Mi actuación desde que llegué a ejercer el cargo de Ministro de Agricultura ha sido totalmente transparente, en ese sentido me declaré impedido para intervenir en la iniciativa legislativa del proyecto de Ley de acceso a tierras, impedimento que fue aceptado mediante decreto 1763 del 16 de septiembre de 2014.

6. Expedida la Ley de Zidres, me declaré nuevamente impedido para conocer y decidir sobre los aspectos de su reglamentación, impedimento aceptado con decreto 893 del 27 de mayo de 2016.

7. Creo en la buena fe y respeto la labor empresarial de mis familiares. Estoy seguro de que ellos sabrán dar las explicaciones correspondientes al país y a los organismos de control que las soliciten.

8. Le ratifico al país mi compromiso de seguir ejerciendo con la mayor transparencia y compromiso la misión que me fue encomendada por el señor Presidente de preservar el derecho a la propiedad y a adquirirla legalmente.