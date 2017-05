No es posible dar más beneficios económicos a docentes: Presidente Santos a Fecode

Este miércoles el Ministerio de Educación no consiguió disuadir a Fecode de ir a paro mañana 11 de mayo, con lo que el presidente Juan Manuel Santos, además de lamentar el hecho, les recordó a los más de 300 mil docentes que el Gobierno Nacional ha venido cumpliendo con los compromisos adquiridos durante el año 2015.

El Presidente Santos dijo este miércoles que la situación fiscal del país no permite que el Gobierno se comprometa con más beneficios para los docentes, pero aseguró que el sector de la educación es el que más recursos cuenta.

Santos señaló que: “Hemos llegado a puntos en donde se refieren a beneficios económicos donde no podemos ceder o no podemos darles lo que piden porque simplemente no tenemos los recursos (…), actualmente estamos en una situación en donde nos queda muy difícil adquirir compromisos adicionales”

Y le pidió a los maestros que sean “objetivos” porque el Gobierno sí está cumpliendo con los compromisos, pero reconoció además que en otros frentes se han presentado retrasos, por lo que los llamó a reanudar la mesa de negociación.

El primer mandatario dijo: “Ahora están diciendo que el Gobierno no cumplió aquí y no cumplió allá, que sean objetivos, sentémonos y verán que sí estamos cumpliendo en lo que nos hemos comprometido en prácticamente todos los frentes de trabajo, en algunos posiblemente nos hemos retrasado pero hemos hecho un gran esfuerzo”.

Los educadores le exigen al Gobierno Nacional el pago de bonificaciones por el tiempo de servicios prestados, así como las nivelaciones salariales de los docentes.

Con motivo del Día de la Excelencia Educativa, el Mandatario enunció los avances de su Gobierno para lograr que tengamos el país mejor educado de América Latina en el año 2025.

“Todos tenemos que ponernos la camiseta, como se la acaba de poner Fernando Gaviria, pero sobre todo nuestros estudiantes, porque esos estudiantes de hoy son la generación de la paz”.

Así lo dijo el Presidente Juan Manuel Santos, durante la apertura de la jornada del Día de la Excelencia Educativa (Día E), que se realizó este miércoles en la Casa de Nariño y contó con la presencia de la Ministra Yaneth Giha y representantes de instituciones educativas.