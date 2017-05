Se hunde en Cámara de Representantes referendo contra adopción de parejas gay y personas solteras

Este miércoles la Cámara de Representantes hundió el referendo que pretendía prohibir a menores en estado de vulnerabilidad la adopción por parte de parejas homosexuales y de personas solteras. Lo que se dio en la corporación fue una votación de 20 en contra 12 a favor, en Comisión Primera de la Cámara.

Este referendo fue promovido por la senadora cristiana Viviane Morales y pretendía modificar un parágrafo de la Constitución para cerrarles las puertas a los niños en abandono en la posibilidad de ser adoptados por familias distintas a las conformadas por personas heterosexuales.

Así las cosas, 20 representantes manifestaron su voto negativo al proyecto, entre ellos Angélica Lozano y Ángela Robledo; el representante Germán Navas, así como el congresista Inti Asprilla.

En sentido contrario, solo 12 legisladores dieron su voto positivo a la polémica iniciativa.

En Colombia, segpun la senadora Claudia López, hay 19 mil niños que están esperando ser adoptados, y aseguro que “hoy ha ganado la democracia“.

Y agregó que: “Gracias Comisión Primera de Cámara por mantener viva la dignidad humana”.

Ya el pasado lunes el presidente Juan Manuel Santos, dijo que el referendo que hace trámite en el Congreso para prohibir la adopción por parte de parejas homosexuales, madres y padres solteros se está promoviendo con mentiras.

Santos manifestó que: “yo estoy en contra de ese referendo, voy a pedir a la Comisión Primera de la Cámara que vote negativamente, me parece que es inconstitucional”.

Y agregó que el debate “es tergiversado y mentiroso, yo he escuchado que están acusando a todos los que están en contra del referendo de estar defendiendo la ideología de género”.

“Eso es absolutamente falso, eso es una tergiversación del debate y me parece muy triste que volvamos nuevamente hacer debates sobre mentiras”.

Ej jefe de estado dijo que espera que “no se laven las manos” en el Congreso y que envíen el proyecto para que sea la Corte Constitucional la que lo defina.

También hizo referencia al tema de la Cadena Perpetua para violadores, y recordó que le hizo la promesa a la senadora Gilma Jiménez de respaldar una iniciativa para alcanzarlo.

Santos señaló: “hay quienes dicen que la cadena perpetua no contribuye en nada adicional a una pena muy severa”, por principio no le gusta esta, como no comparte la pena de muerte, es un tema al que no se opondrá.