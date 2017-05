Sí hay normativas para legalizar el servicio de Uber: Mintransporte

Frente al paro nacional de taxistas que se desarrolla hoy en diferentes ciudades del país, el ministerio de Transporte indicó que sí hay normativas para legalizar el servicio que se presta a través de plataformas tecnológicas, tipo Uber.

“Sí hay una normativa para que se legalicen, pero lo que yo diría hoy es ¿por qué no se legalizan?, porqué no les pedimos todos los colombianos a ellos que se legalicen. No tienen que perder su filosofía en la red ni su filosofía tecnológica”, indicó Jorge Eduardo Rojas, ministro de Transporte.

Según el funcionario, está de acuerdo con incorporar la tecnología, pero advirtió que debe ser mediante empresas habilitadas.

Los taxistas del país adelantan un paro nacional en rechazo al servicio de transporte que presta Uber y otras empresas a través de plataformas tecnológicas.

Los conductores reclaman a las autoridades que realicen más operativos contra Uber y que se cierren las oficinas que tiene la empresa en el país.