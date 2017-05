Sigue adelante la jornada de paro por parte de los taxistas en Bogotá

Avanza en Bogotá la jornada de paro por parte de los taxistas de la capital de la República, que se concentraron en la Plaza de Bolívar para exigir al gobierno medidas contra las plataformas digitales como Uber, lo mismo que contra la piratería y la ilegalidad en general en el transporte público, incluido el mototaxismo.

Frente al movimiento, el gobierno nacional, a través del ministro del Transporte Jorge Eduardo Rojas, notificó que no se permitirán bloqueos viales y que por lo tanto “el derecho al libre tránsito de los ciudadanos no debe verse afectado por las protestas”.

En cuanto, al motivo principal del paro de taxistas, el funcionario estableció que “los alcaldes cuentan con pleno respaldo para combatir la prestación de todo servicio de transporte informal e ilegal”.

En un comunicado, el ministro del Transporte hizo las siguientes precisiones:

“Con relación al movimiento de protesta que realizarán este miércoles los taxistas en diferentes ciudades del país, el Ministerio de Transporte reitera que conforme a las Leyes vigentes, para prestar un servicio público de Transporte debe hacerse a través de empresas habilitadas y con vehículos debidamente autorizados. Cualquier prestación del servicio por fuera de esas condiciones es considerado ilegal.

Para garantía de ello las autoridades locales cuentan con las herramientas legales para combatir este flagelo que afecta al transporte legalmente constituido. En tal sentido, el Ministerio de Transporte también ratifica su pleno apoyo a los alcaldes de todo el país para que tomen las medidas necesarias, como primera autoridad local y de policía, para combatir la prestación de todo servicio de transporte considerado informal e ilegal.

El Ministerio de Transporte respeta el derecho a la protesta en el marco de las leyes vigentes. No obstante, hace un llamado para que este derecho no se ejerza afectando el libre tránsito de los ciudadanos ni afectando el usuario de aquellos taxis que decidan prestar el servicio de manera normal”. Fin del comunicado.