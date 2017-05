Policía investiga posible secuestro del hijo del alcalde de Magüí de Payan, Nariño

Foto cortesía noticias RCN

Este domingo la Policía trabaja para determinar el paradero del hijo del alcalde de Magüí de Payan en Nariño, Walter Hernando Quiñonez, quien presuntamente habría sido secuestrado el pasado jueves en la ciudad de Bogotá.

Se trata de Calixto Quiñónez, de 19 años de edad, estudiante de derecho, quien salía de la universidad en momentos en que fue abordado por personas desconocidas que se lo llevaron con paradero desconocido.

La familia del alcalde Quiñonez tuvo que salir del municipio ante amenazas de muerte, según informaron las autoridades, pero en Bogotá también fueron ubicados por los delincuentes que los han estado amenazando.

La investigación se viene adelantando por miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá a través de personal de la Sijín y del grupo Gaula, para tratar de encontrar al estudiante Calixto Quiñónez.

Edgar Isandará, secretario de gobierno del departamento de Nariño, señaló que ante el Gaula de la Policía en la capital de la República fue puesta la denuncia, luego de la desaparición del hijo del alcaldede.

Y agregó que hay preocupación porque no se conoce su paradero, y dijo que no se puede hablar de un secuestro. El alcalde de dicha localidad, Walter Quiñonez, en diálogo con el secretario de gobierno le manifestó que aun no ha recibido llamadas extorsivas de ninguna persona.