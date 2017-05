Gobierno afirma que tras 5 años de implementación de TLC con EEUU han habido grandes logros para el comercio

Colombia celebra este lunes 5 años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ha fortalecido y diversificado sus relaciones, al tiempo que le ha permitido a miles de empresarios entrar al mercado más grande del mundo.

“Colombia ha tenido logros significativos en sus relaciones comerciales con ese país desde el 15 de mayo del 2012, cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio”, expresó la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacaoture.

“Apenas estamos comenzando. Contamos con el ímpetu de nuestros empresarios para generar más productividad, innovación y diversificación. Hoy exportar es más fácil por el trabajo conjunto entre Gobierno y sector productivo. Dotamos de herramientas a la industria nacional para que siga en la conquista del mercado de Estados Unidos”, agregó.

La celebración cobra especial importancia con la visita del Presidente JUan Manuel Santos a Estados Unidos desde el 17 de mayo, en la que hará énfasis en las grandes oportunidades de inversión, turismo y comercio que abren el logro de la paz, entre otras.

Inversión

La inversión estadounidense en Colombia alcanza los USD$11.743 millones, que fortalecen la economía y mejoran la calidad de vida. 115 proyectos, entre el 2012 y el 2016, generaron 22.518 empleos.

Las regiones más beneficiadas han sido Cundinamarca (US$ 2.000,9 millones), Bolívar (US$ 750,9 millones), Valle del Cauca (US$ 575,6 millones), Antioquia (US$ 288,8 millones) y Atlántico (US$ 265,2 millones). También han llegado recursos significativos a Córdoba, Meta, Santander, Norte de Santander y Risaralda.

Un total de 23 iniciativas corresponden a expansión de negocios existentes y 92 a negocios nuevos.

3M, Pepsico, Colgate Palmolive, DirecTV, Ford, P&G, Pfizer, Johnson y Johnson, HP, General Motors, Good Year, Whirlpool, IBM, Amazon, entre otros, han confiado en Colombia.

Turismo y balanza

En el campo turístico, mientras en el 2012 arribaron 328.886 viajeros provenientes de Estados Unidos en el año pasado llegó casi medio millón, con un crecimiento superior al 51%

Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Representa el 32 % de las exportaciones y el 26 % de las importaciones. En cinco años, las ventas colombianas no mineras han crecido 12,3 %. En el 2012 se vendieron USD$3.415 millones y el 2016 cerró con USD$3.836,4 millones.

Gracias al acuerdo, 10.634 productos colombianos tienen cero (0) arancel en los Estados Unidos y el Gobierno está actuando sin descanso para eliminar barreras sanitarias y garantizar la admisibilidad del aguacate hass, de la carne bovina, de la sandía, entre otros.

También se han identificado potenciales consumidores de bienes colombianos para yogur, queso fresco, frutas, aceites, chocolate, miel, manjar blanco, palmitos, trucha, tilapia, camarones y langostinos, entre otros.

“Son opciones que se han ido concretando a través de encadenamientos donde diferentes empresas, respaldadas por el Gobierno, unifican esfuerzos en producción, transformación y exportación”, expresó la Ministra Lacaouture.

“Le mostramos a Estados Unidos lo que tenemos. 410 compradores estadounidense vendrán al país traídos por ProColombia en el 2017. Tenemos previstas 46 actividades de promoción para impactar a 800 compradores potenciales”, precisó.

Puntualizó manifestando que “tenemos los productos. Tenemos los instrumentos. Tenemos institucionalidades fuertes que garantizan una agenda mutua, cuya vigencia trasciende los gobiernos. Somos economías complementarias. Y vamos por más”.