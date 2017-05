Ordenan a Coldeportes responder por elecciones en Fedeciclismo

Loterias

Resultados de loterías y chances del 14 de mayo:

DORADO

9222

SUPER ASTRO LUNA:

7230 – Signo Libra

CHONTICO:

Día 3726 – Noche 2528

PAISITA:

Día 3815 – Noche 6863

CAFETERITO:

8257

PIJAO:

3569

CASH THREE:

Día 306 – Noche 505

PLAY FOUR:

Día 8629 – Noche 2469

EVENING:

5396

WIN FOUR:

5588

SAMAN:

6360

SINUANO:

5285

CULONA:

2167

CARIBEÑA:

3550

MOTILÓN:

0982

LA BOLITA

5859

LA FANTASTICA:

1926

RESULTADOS DEL SÁBADO 13 DE MAYO

Baloto 11 – 19 – 27 – 28 – 37 – Super Balota 08

Revancha 14 – 22 – 24 – 25 – 32 – Super Balota 07

Boyacá 4341 – Serie 030

Cauca 8457 – Serie 147