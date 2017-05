Peñalosa pretende quitarle recursos a la Universidad Nacional, sede Bogotá: Sanguino

El Presidente de la Alianza Verde y Concejal de Bogotá, Antonio Sanguino, conoció un borrador de demanda donde el Alcalde Enrique Peñalosa Londoño y su secretaria jurídica Dalila Astrid Hernández Corzo, pretenden interponer una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra el artículo segundo de la Ley 1825 de 2017, que crea la emisión de la estampilla para la financiación de la infraestructura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y para la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.



“La Administración Distrital considera que ese recaudo es inconstitucional y que tenga como destino financiar infraestructura de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Me parece una actitud absolutamente mezquina y poco sensible con la educación pública superior que ofrece la ciudad. No puedo calificarlo de otra manera.”, puntualizó Sanguino.

El artículo 2°, demandado por el Alcalde, determina que el recaudo por concepto de lo establecido en dicha Ley, corresponderá el 30 por ciento para la Universidad Nacional, sede Bogotá: 12% para la inversión en el reforzamiento estructural, la restauración, modernización y el mantenimiento de las edificaciones declaradas por la nación bienes de interés cultural del orden nacional; 10% para la recuperación y el mantenimiento de los bienes inmuebles de la planta física de la Ciudadela Universitaria y el 8% para nuevas construcciones y adquisición de tecnologías de la información y las comunicaciones para aulas, laboratorios e institutos de investigación.

El otro 70 por ciento de este recaudo, será para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, invertidos en su mayoría, 40% para atender el pasivo prestacional por concepto de pensiones, cesantías y los gastos, 20% y en el plan de desarrollo físico, dotación y compra de equipos necesarios que conduzcan a ampliar la cobertura, mejorar la calidad de la educación y desarrollar institucionalmente a la Universidad, (20%).

El diez por ciento (10%) se invertirá en mantenimiento y ampliación de la planta física de los equipos de laboratorios y suministros de materiales, el otro siete punto cinco por ciento (7,5%) para promover el Fondo de Desarrollo de Investigación Científica, el dos punto cinco por ciento (2,5%) con destino al desarrollo y fortalecimiento de los doctorados y el dos punto cinco por ciento (2,5%) con destino a las bibliotecas y centros de documentación.

Sanguino advirtió que el 90 por ciento de los estudiantes que recibe la Universidad Nacional de Colombia provienen de Bogotá y en su mayoría son de escasos recursos económicos. “Esta estampilla va a financiar infraestructura de la sede Bogotá”, advirtió Sanguino.

Sanguino recordó como antecedente, que ya el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 568 de 2014, que ordena la emisión, distribución y recaudo de la estampilla “Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional” hasta por la suma de doscientos cincuenta mil millones de pesos ($250.000.000.000.00). El destino de los recursos se orientará a la construcción de la sede del Proyecto de Investigación Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional, en Bogotá,