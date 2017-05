Preocupación por incumplimiento en plazo de desarme de las FARC

En el capítulo sobre Dejación de Armas del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, se estipula el procedimiento para la entrega del armamento a manos de esta organización, que según cifras ascendería a 14 mil unidades aproximadamente, así como el cronograma operativo. Sin embargo las fechas parecen no coincidir.

El anuncio hecho por voceros de las FARC, en días pasados, sobre aumentar el plazo para la entrega definitiva de armas, generó polémica al interior del legislativo. Senadores de la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores manifestaron sus inquietudes en el tema.

Para el senador Jimmy Chamorro es grave que se pierda la confianza en el proceso. “La prórroga en la entrega de armas es muy lesivo para el acuerdo, la seguridad se debe dar a los colombianos, sobre todo a quienes han tenido duda sobre lo pactado en La Habana”, dijo.

Siguiendo el documento firmador por las partes, se estipula que al día D+60 se realizaría la destrucción del armamento inestable guardado en caletas, previamente geo-referenciadas, la fecha se cumplió el 30 de enero, teniendo en cuenta que el día D inició el 1 de diciembre. En este sentido el Ejército Nacional halló depósitos con armamentos en el sur del país, hace un par de semanas, a lo que voceros de las FARC aseguraron que en total son 949 puntos que no han sido develados.

Chamorro afirmó que no se justifica la prórroga y que es delicado modificar lo pactado, a sabiendas que el Congreso concilió esta semana el Acto Legislativo para la reincorporación política de las FARC. “Corremos riesgos si no avanzamos en un posconflicto adecuado, ojalá que no se prolonguen otros elementos como hacer política con armas”, expresó.

Por otro lado la recolección y almacenamiento del armamento individual se completaría al 100% en el día D+150, es decir, el 30 de abril. El texto reza además que en el día D+180, o sea el próximo 30 de mayo finalizaría el proceso de extracción de las armas por parte de la ONU, dando por terminado el funcionamiento de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y el cese al fuego bilateral y definitivo.

Según la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, los incumplimientos por parte de las FARC son sistemáticos. “Este proceso ha estado marcado por mentiras y chantajes, hay contradicción en las cifras y número de armas. Estamos mucho más allá del día D+150 y a punto de cumplir el D+180, donde se suponía estarían entregadas y destruidas al 100%. A la fecha solo se habla de mil armas individuales. Exigimos claridad al Gobierno en el tema, los colombianos y la opinión pública no podemos seguir al margen de este proceso”, enfatizó la senadora.

Asimismo cuestiona el panorama actual, sobre la verdadera desmovilización de las FARC. “Los colombianos queremos saber si se están entregando los misiles tierra aire, las armas nuevas que estaban entrando por Ecuador y los seriales en general. El no permitirnos esa información, es una forma de negarnos el derecho a la verdad”, puntualizó Holguín.

Desde la Alianza Social Independiente, el senador Marco Avirama dijo que su partido ha estado comprometido con el proceso de paz, pero le inquieta este incumplimiento. “Empezamos a dudar sobre lo que habla las FARC, los colombianos queremos la verdad, que el Gobierno también admita las dificultades logísticas y de seguridad en las Zonas Veredales. Hay puntos en donde los guerrilleros concentrados entran y salen, cometiendo delitos y extorsiones”, denunció el senador, quien pidió responsabilidad del Gobierno para asumir el acuerdo tal cual se firmó.

Por su parte las FARC aseguraron que sí entregarán las armas individuales a fin de mes, pero llegar a las caletas requerirá de más tiempo, pues hay ubicaciones que están a días caminando desde un casco urbano, entre otras dificultades.