Desmovilizado presunto integrante del ELN en el Cauca

Loterias

Resultados de loterías y chances del 16 de mayo:

Cruz roja 9156 – Serie 183

Huila 3810 – Serie 045

DORADO

Mañana 2928 – Tarde 0400

SUPER ASTRO SOL

7054 – Signo Acuario

SUPER ASTRO LUNA:

3755 – Signo Tauro

CHONTICO:

Día 2373 – Noche 5229

PAISITA:

Día 0701 – Noche 8441

CAFETERITO:

Tarde 0247 – Noche 3766

PIJAO:

9147

CASH THREE:

Día 021 – Noche 274

PLAY FOUR:

Día 8613 – Noche 5514

EVENING:

8812

WIN FOUR:

6482

SAMAN:

9033

SINUANO:

Día 2988 – Noche 7539

CULONA:

7423

CARIBEÑA:

Dia 7194 – Noche 8963

MOTILÓN:

Tarde 1969 – Noche 7179

LA BOLITA

Día 7821 – Noche 0292

COLONO:

9687

LA FANTASTICA:

Día 8175 – Noche 9700