Este jueves, Presidentes de Colombia y Estados Unidos se reúnen en la Casa Blanca

A primeras horas de este jueves, el Presidente Juan Manuel Santos comenzará su agenda en Washington que contempla el encuentro con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su asistencia a foros económicos, y entrevistas con líderes de los dos partidos en el Congreso.

Inicialmente, el Presidente estará en un encuentro organizado por el United States Colombia Business Council (Consejo de Negocios EEUU-Colombia).

Allí, el Mandatario se referirá en este escenario a la transformación de Colombia, la inversión, el turismo, las oportunidades comerciales, las relaciones entre Colombia y EEUU, y el posconflicto.

Luego de esa cumbre empresarial, el Presidente Juan Manuel Santos saldrá para una entrevista con Paul Bryan (Republicano, del estado de Wisconsin) en el Capitolio de Washington.

Más tarde se entrevistará con los líderes de la mayoría en el Senado Mitch McConnell (Republicano, Kentucky) y de la minoría, Chuck Schumer (Demócrata, Nueva York).

El Presidente Santos destacará y agradecerá al Congreso la ayuda aprobada hace un par de semanas a Colombia por 450 millones de dólares, que significa un vigoroso impulso a la iniciativa Paz Colombia.

A ese respecto el gobernante dijo que tal hecho “ratifica las excelentes relaciones que tenemos con Estados Unidos. Nos hemos propuesto tener una relación bipartidista. Eso no solamente es de este Gobierno sino de gobiernos anteriores. Ese es uno de los activos más grandes que tenemos en nuestra relación con Estados Unidos. Somos considerados socios estratégicos de Estados Unidos, por los republicanos, por los demócratas. Lo que sucedió la semana pasada ratifica que eso continúa”.

Cita en la Casa Blanca

Alrededor de las 3 de la tarde, el Presidente Donald Trump recibirá a su colega colombiano en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Los temas del encuentro, aproximadamente de una hora, serán, entre otros, la paz de Colombia, la lucha antinarcóticos, la inversión, las oportunidades comerciales, y la política regional.

Al término del encuentro los mandatarios harán una declaración y concederán una rueda de prensa.

La visita del Presidente a Santos a Washington fue confirmada el 4 de mayo último por la Casa Blanca.

En esa ocasión el Mandatario colombiano afirmó: “Con el Presidente Trump vamos a impulsar alianza estratégica de seguridad, implementación de la paz, comercio y oportunidades de inversión” y reiteró que EEUU es el primer socio comercial y el primer inversionista en Colombia.

Continúa la agenda

Tras su encuentro en la Casa Blanca con el Presidente Trump, el Mandatario colombiano concederá una entrevista a Bret Baier, del canal Fox News.

Posteriormente, en horas de la noche, asistirá a una cena organizada por The Economic Club of Washington D.C., en la que intervendrá David Rubinstein, cofundador de The Carlyle Group, considerado el mayor fondo privado de inversión del mundo.

Allí el Jefe del Estado hablará ante no menos de 800 empresarios y presidentes de compañías sobre cómo la finalización del conflicto viene transformado a Colombia.