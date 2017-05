Festival de Cannes inicia este miércoles su versión número 70

El Festival de Cannes abre este miércoles su 70ª edición, dominada por pelirrojas como Nicole Kidman, Julianne Moore y Jessica Chastain, y precedida por el anuncio de un documental de Michael Moore sobre Donald Trump.

Por primera vez un español presidirá el jurado que otorgará el día 28 la Palma de Oro: Pedro Almodóvar estará al frente de un equipo integrado entre otros por los estadounidenses Will Smith y Chastain, la china Fan Binbing y la alemana Maren Ade.

Un total de 19 películas -la mayoría de directores habituales de Cannes- aspiran al máximo galardón. Una de las favoritas es “Happy end”, del austriaco Michael Haneke, que busca convertirse en el primer cineasta en obtener tres palmas, después de “La cinta blanca” y “Amor”.

Sofia Coppola es una de las tres mujeres en liza, con “La seducción”, inspirada en una película de 1971 protagonizada por Clint Eastwood.

Esta última está protagonizada por Kidman y Colin Farrell, un dúo que repite en “The Killing of a Sacred Deer”, del griego Yorgos Lanthimos. La oscarizada actriz, de 49 años, es la reina indiscutible de este festival, al estar presente además en una cinta fuera de competición, “How to Talk to Girls at Parties” y en la serie “Top of the Lake” de la directora neozelandesa Jane Campion.

“Nunca antes habíamos invitado a tantas estrellas internacionales”, dijo el presidente del Festival, Pierre Lescure.

Julianne Moore actúa en “Wonderstruck”, del estadounidense Todd Haynes, en liza por el máximo galardón, y la francesa Isabelle Huppert en “Happy End”. También son esperadas figuras como Uma Thurman, Kirsten Dunst, Joaquin Phoenix, Dustin Hoffman y Alejandro González Iñárritu, que presentará su corto de realidad virtual “Carne y arena”.