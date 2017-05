Maduro ordena de nuevo militarización de frontera con Colombia en el Táchira

El presidente Nicolás Maduro ordenó nuevamente militarizar la zona fronteriza del Estado Tachira con Colombia, en desarrollo de una segunda fase del llamado Plan Zamora.

Así lo notificó este miércoles el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien informó que como consecuencia de la intrucción impartida por su presidente se dispuso el traslado de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y 600 tropas de operaciones militares.

La medida parece obedecer a los violentos incidentes que se produjeron la noche de este martes en el Táchira, donde fueron destruidos por lo menios 11 locales comerciales y fueron detenidos 6 presuntos paramilitares, en desarrollo de las protestas contra el reégimen,.

El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, acusó a grupos “paramilitares” y “terroristas” de estos hechos en los que los vándalos saquearon la mayoría de los negocios en varios puntos de San Cristóbal y en su área metropolitana.

Informó que el presidente Nicolás Maduro ordenó atender a los empresarios afectados por los disturbios y se espera que en las próximas horas, representantes del Gobierno nacional y regional se reúnan con las víctimas.

A su turno, el ministro de Defensa Vladimir Padrinos, tras anunciar el traslado de tropas a la zona indicó: “No usamos armas contra el pueblo. No hay fusiles. No hay pistolas. No hay ametralladoras”.