Ayuda de EEUU es hoy más crucial que nunca: Santos en Washington

–El presidente Juan Manuel Santos reafirmó este jueves en Washington uno de los propósitos de la reunión con el presidente Donald Trump, diciendo: “Ayuda de EEUU es hoy más crucial que nunca”.

El mandatario colombiano añadió que con el apoyo estadounidense “seguiremos reconstruyendo el tejido social que renace con el fin del conflicto armado”.

A través de su cuenta en Twitter resaltó el encuentro con el presidente Donald Trump que está programado para las 3 de la tarde de este jueves.

Al efecto, Santos señaló que Trump “sabrá reconocer el singular éxito de Colombia y nuestro potencial de crecimiento”.

Los temas fundamentales del encuentro serán, entre otros, la paz de Colombia, la lucha antinarcóticos, la inversión y las oportunidades comerciales.

Al efecto, el mandatario colombiano reiteró el propósito de “fortalecer la relación bilateral con EEUU, aliado clave de paz y progreso de Colombia”.

“Nuestra meta clara de Colombia es ser uno de los socios más cercanos a EEUU, aliado en A. Latina, modelo en seguridad y con una economía sólida”, complementó.

Igualmente señaló: “Tras acabar una guerra tenemos claro el siguiente paso: acabar polarización, proteger a ciudadanos y fomentar confianza en instituciones”.

La víspera a su arribo a la capital estadounidense, Santos advirtió: “Venimos para fortalecer todavía más esa alianza estratégica que tenemos con Estados Unidos, conocer al Presidente Trump, hablar con él para ver cómo vamos a fortalecer esa relación, y las señales son muy positivas”.

“Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es el primer inversionista en Colombia, y en la medida en que podamos fortalecer las relaciones con el Gobierno y con el sector privado, los colombianos van a salir beneficiados (…), va a haber más cooperación en aspectos como seguridad, pero también educación, tecnología”, indicó.

En una intervención ante el ‘Grupo de Trabajo para la Paz y la Prosperidad de Colombia’ del Atlantic Council, el presidente advirtió sobre las dificultades del posconflicto, pero ratificó su convicción de que la obtención de la paz es el mejor negocio para el país.

“El posconflicto será difícil y costoso. Hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra. Ustedes saben que la paz ya nos ha dividido a muchos de nosotros. He perdido horas de sueño, y a muchos amigos, por mi firme convicción de que la paz es el mejor negocio para los colombianos”, consideró.

En esa medida, puso de relieve la importancia de contar con el respaldo del Atlantic Council, -iniciativa bipartidista integrada por miembros del Congreso, líderes políticos, representantes del sector privado y la sociedad civil-, para garantizar la implementación de la paz en Colombia.

“Ayúdennos a garantizar la implementación correcta de la paz para asegurarnos de que impere la justicia, que es la base de la paz, para asegurarnos de que nuestro país se mantenga unido e integrado, y para asegurarnos de que sean sancionados quienes quebrantaron la ley y pisotearon los derechos humanos”, señaló.

Finalmente, el Mandatario alertó sobre la posibilidad de que el Acuerdo de Paz sea el tema de la contienda electoral del próximo año en Colombia, pero aseguró que esa consigna atañe al futuro del país.

“El acuerdo de paz es susceptible de convertirse –otra vez– en el caballo de batalla de diferentes campañas políticas. Pero no se equivoquen: la paz en Colombia no es mi proyecto, no es mi paz. No es ni siquiera la paz de mi Gobierno, este es un proyecto para el futuro de nuestro país”, puntualizó.

