Corte Constitucional tumbó prohibición al Congreso para modificar proyectos de implementación de acuerdos con las Farc

–“Corte tumbó decreto de Santos que armaba y pagaba a 1.200 guerrilleros para que cuidaran a sus jefes de las Farc. Ciudadanía lo repudiaba”, reseñó en su cuenta en Twitter el senador del partido opositor Centro Democrático Alfredo Rangel, al celebrar la decisión de la Corte Constitucional de echar abajo la prohibición que tenía el Congreso para modificar los proyectos de implementación de los acuerdos de paz con las Farc.

“Corte Constitucional nos dio la razón : el fast track convertía a Congreso en notaria y daba poder legislativo al gobierno. Chavismo puro !!, complementó el congresista.

A su turno, el expresidente y senador Alvaro Uribe, destacó la decisión retomando un titular de prensa: ¡ÚLTIMA HORA! Duro golpe a los acuerdos de paz, Corte Constitucional tumbó parte del Fast Track | Webinfomil.

Uribe Vélez también trinó: “Las firmas de la Resistencia Civil no se perdieron del todo: Corte Constitucional rescató algunas garantías democráticas”.

Además precisó:

-Santos-USA: Cómo justificará Santos q desconoció l Plebiscito y q ha impuesto acuerdo Farc contra mínimas garantíasdemocráticas (CorteConst)

-Santos-USA: Santos utiliza costoso lobby,pagado por el bolsillo de los colombianos, para engañar en los USA sobre entrega de Colombia a Farc

El promotor de la decisión de la Corte Constitucional, el senador Iván Duque, quien entabló la demanda, destacó:

“La Corte ha señalado que el Congreso es autónomo e independiente para modificar los proyectos que discute. No es notario de la Casa de Nariño”.

“Corte pone fin a votaciones en bloque con avales del gobierno. Se recupera independencia para votar y modificar con mayorías el articulado”, agregó.

“Gracias a los más de 1.3millones de Colombianos que con su firma acompañaron nuestra demanda en defensa de la democracia y las instituciones”, puntualizó.

En otras palabras, la sala plena de la Corte Constitucional tumbó dos apartes de la vía rápida legislativa o lo que se conoce como “fast track”, para tramitar de manera expedita la implementación del acuerdo del fin del conflicto firmado con las Farc.

Uno, es el numeral ‘h’ del artículo primero del Acto Legislativo para la Paz, el cual establecía que “los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del acuerdo final y que cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional”.

El segundo, es el numeral ‘j’ del mismo artículo, que fijaba: “en la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno Nacional, en una sola votación”, esto es, en bloque.

Según la Corte Constitucional, estas normas violaban el principio de separación de poderes, pues limitaban la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso.

El senador de la U, Roy Barreras, trinó:

-Respetamos fallo de la CC pero es un golpe directo contra el proceso de paz y su implementacion legislativa. Causa un daño grave.

-Respeto fallo d la CC contra fast-track pero no me deja tranquilo. Los magistrados que dieron este golpe a la paz no se si quedan tranquilos

-Fast track es un metodo extraordinario para un hecho extraordinario que es parar una guerra. Fallo hará mas dificil implementacion.

-Fast Track permite aprobar normas que nunca pudieron aprobarse x vias ordinarias como el Est de Oposicion; La Reg Politica o la JEP.

En medios allegados a la Corte Constitucional se estableció que el fallo no tiene efecto retroactivo y por lo tanto no afecta las normas que ya se aprobaron en el Congreso, entre ellas la ley de amnistía y la que le dio vida a la justicia especial para la paz.

No obstante, por separado, la Corte deberá decidir sobre la constitucionalidad de estas leyes.

A propósito de lo anterior, el senador uribista Ernesto Macías Tovar indicó en su cuenta en Twitter que “a partir del fallo de CC sobre el “fast track” hay que demandar las leyes aprobadas mediante ese arbitrario y abusivo mecanismo”.