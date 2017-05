Uribe ofrece excusas a madres de Soacha por haberlas ofendido

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ofreció este viernes excusas públicas a las madres de Soacha, en la Corte Suprema de Justicia, por un mensaje escrito en su cuenta de Twitter en el que dijo que los jóvenes asesinados extrajudiciales estaban involucrados en “actividades ilegales”.

El mensaje en la red social emitido el 25 de julio de 2015, dice: “En reunión con las Madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no es excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia”.

El Centro Democrático señaló: “Aceptó la solicitud de las señoras madres de mencionar expresamente a sus hijos asesinados, todo con el propósito de respetar su memoria, entre ellos un menor de edad y un joven con discapacidad mental.

El senador mencionó a los jóvenes que el Ejército Nacional reportó como muertos en combate, esto por petición de las madres de los jóvenes. Así mismo la Fiscalía señaló que fueron jóvenes humildes de Soacha, Cundinamarca.

Uribe leyó: “Leonardo Porras Bernal, Jaime Steven Valencia Sanabria, Leonardo Triana Carmona, Óscar Alexánder Morales Tejada y los demás que hubieren sido asesinados en las mismas circunstancias”.