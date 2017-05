Joven violinista multado en TM pagó el comparendo que le impuso la Policía

El joven violinista que fue multado de manera pedagógica por tocar su violín y pedir dinero dentro de la estación Las Aguas en el centro de Bogotá, pagó su multa presentándose ante las autoridades.

Sin embargo, el joven comentó que vivió una completa odisea para poder cancelar esa sanción, ya que según relató, el uniformado le dio mal la dirección y lo mando donde no era.

“Fui a la alcaldía local de la Candelaria y allá me dijeron que no era el trámite, que eso es en la alcaldía de Santa Fe, pero ahí me dijeron que tampoco, ya en últimas me dijeron que era una casa de justicia”, manifestó García.

Según con el joven, pasó varias horas buscando la casa de justicia donde en definitiva debía ir para cancelar el comparendo pedagógico, había por lo menos 250 personas a las que también la Policía había enviado a sitios que no correspondían.

Recordó que hizo la pregunta sobre las multas a personas que van a tocar instrumentos en Transmilenio y no le dieron respuesta.

“Cuando estaba en el curso pedagógico vi que muchas personas tenían el mismo problema mío, varias personas se quejaban por los lugares porque los policías no saben dónde enviar a la gente”, dijo el joven.

Sebastián García, en una pasada entrevista a RCN Radio, había denunciado que el uniformado de la Policía que lo había sancionado, lo había amenazado con reportarlo a data crédito.