Colombia se une al Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

La Esclerosis Múltiple afecta a cerca de 2.300 pacientes en Colombia, al igual que un número no determinado de pacientes con enfermedad desmielinizantes asociadas. Pensando en ellos, la Asociación Colombiana de Neurología, ACN, se unió a la campaña “La Vida con EM”, que convoca la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF, por sus siglas en inglés) con motivo del día mundial de esta enfermedad.

En Colombia tendremos, en el mes de mayo, tres cine foros sobre la película “100 Metros” y un encuentro lúdico, con el fin de sensibilizar, compartir historias de vida y hacer honor a los pacientes con esta patología.

“La campaña será muy fuerte en redes sociales, por ello desde ACN invitamos a todos los colombianos a que envíen mensajes expresando su solidaridad con los pacientes de EM y a éstos a que hagan un video corto hecho con su celular, contándonos cómo han superado el desafío que trajo la enfermedad a su vida, y publicándolo en redes sociales usando el hashtag #VivirConEM. Con esto, pueden aportarle a la vida de otros pacientes con Esclerosis Múltiple”; así lo explica el Dr. Carlos Navas Cardozo, Neurólogo Especialista en Enfermedad Desmielinizante y coordinador del Comité Temático de Esclerosis Múltiple de la ACN.

Sobre la EM

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad inflamatoria, neurodegenerativa, incurable y discapacitante. Se trata de una patología autoinmune del Sistema

Nervioso Central que afecta la mielina (sustancia que envuelve y protege las conexiones de las neuronas, llamadas axones y cuya función principal es la de aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso.) al igual que las neuronas de la corteza cerebral, afectando y comprometiendo el cerebro, la médula espinal y nervio óptico, con progresión a un componente neurodegenerativo.

“El daño en la mielina provoca interrupciones en las señales nerviosas del organismo. Esto hace que la velocidad de la conducción eléctrica sea más dispendiosa porque se gasta más energía y por física en la medida en que haya más gasto energético, hay más producción de calor. Estos incrementos de calor son un factor como tal para que los pacientes sean más lentos, presenten más fatiga e inclusive pueda condicionar a que eléctricamente se bloqueen, lo que empeora y magnifica los síntomas”, señala el neurólogo de la ACN.

Fatiga, síntoma más discapacitante de la EM

Según el Dr. Navas Cardozo, “la fatiga es el síntoma más discapacitante en la EM y se presenta entre el 30% al 70% de los pacientes en etapas iniciales, llegando hasta 90% en el transcurso de la enfermedad. De ahí la importancia de un buen manejo, que incluya un plan de ejercicio físico (actividad física en forma regular), adecuada hidratación, control de temperatura con crioterapia (terapia en frio), planeación del gasto energético diario, mantenimiento de una adecuada higiene del sueño, todo con el fin de ayudar a minimizar los efectos de la fatiga en su vida diaria”.

“Adicionalmente en una tercera parte de los paciente con fatiga, este síntoma llega a ser discapacitante. Por lo que existen una serie de recomendaciones importantes, que deben tener en cuenta los pacientes con EM, que pueden ayudar a que no se llegue a una discapacidad temprana, tales como tener una vida sana, dieta balanceada, consumo de abundantes verduras, baja ingesta de sal, grasas saturadas y ejercicio físico. Así mismo, realizar una visita regular a su neurólogo, con el fin de tener un control de los medicamentos que se aplican o toman”, añade el Dr. Navas.

Actualmente es una enfermedad que cuenta con varios tratamientos farmacológicos, que dependiendo del estadio en que se encuentren, tienen su indicación, pero sigue siendo vital e importante el diagnóstico y manejo temprano de esta patología, con el fin de evitar daño irreversible neuronal que conlleve a discapacidad permanente.

Cine Foro 100 METROS

Para conmemorar el Día Mundial de la esclerosis Múltiple, ACN ha organizado 3 cines foros sobre la película 100 metros, una historia de la vida real en la cual el cuerpo de un padre de familia que vive para el trabajo, empieza a fallar y es cuando es diagnosticado con esclerosis múltiple, con un pronóstico que en aproximadamente un año no será capaz de caminar ni 100 metros.

“La principal limitación de los pacientes es pensar que no lo pueden hacer, cuando si lo pueden hacer. Si el paciente tiene algo de espasticidad y alteración en la marcha puede hacer muchas cosas porque todavía puede caminar, si pierde algo de visión no importa porque todavía puedes ver; entonces la principal limitante son las barreras que ponen los pacientes para pensar que no pueden cuando realmente ellos pueden hacer muchas cosas, entonces en la película rendirse no es una opción”, concluye el Doctor Carlos Navas Cardozo.

Los cine foros se realizarán en Bogotá, los días 13 y 27 de mayo de 2017 en el Club Medico Edificios Consultorios Clínica Colombia a las 2:30 p.m. En Cali, el 27 de mayo en el Auditorio de la Clínica del Valle de Lili, a las 8:00 a.m.