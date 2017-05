Latino América es la región más avanzada en facturación electrónica

La consultora suiza Billentis, que una vez al año elabora un Reporte Global de Facturación Electrónica, da a conocer su versión 2017, posicionando a Colombia como uno de los país con mayor incidencia en la aplicación de la facturación electrónica en la región. Desde que la DIAN anunció el nuevo rol que tendría la facturación electrónica en el país aceleró el proceso de adaptación equiparándose con países como Chile y Perú.

La forma en que ha crecido el servicio de facturación electrónica en el mundo es reveladora: a comienzos del 2000 había apenas 15 prestadores de este servicio en el orbe, mientras que a 2017, los operadores llegan a 1.500, moviendo un mercado de US$ 3,6 billones.

Este crecimiento no responde solo a tecnologías más maduras y nuevos modelos de negocio que colocan a los sistemas IT en el centro de la gestión y administración de las empresas. También a exigencias globales y ciudadanas en término de transparencia (Compliance) y Gobiernos Corporativos, nuevas regulaciones gubernamentales que buscan combatir la evasión en diversas partes del mundo, nuevos paradigmas de colaboración entre distintos ‘stakeholders’ y a la demanda por parte de las empresas de nuevos documentos, procesos y servicios de valor agregado y en donde la facturación electrónica ya no es suficiente (tal como lo realiza Gosocket en su Marketplace).

Sin embargo, en tiempos en que la transformación digital debiera ser un imperativo y no una opción, aun sobre el 90% de las facturas emitidas en el mundo son procesadas manualmente.

Latino américa es la región más avanzada -seguida de Asia-, gracias a las iniciativas que han tomado sus gobiernos en la materia, en los últimos años. Para 2017, en la región, se espera una tasa de crecimiento de 32% en el uso de la facturación electrónica siendo Brasil, Chile, México y Perú los que están liderando el avance.

A nivel de empresa, Gosocket sigue destacando como una de las empresas más relevantes del mundo en esta industria. En informes anteriores, se la ha destacado entre las 20 más influyentes, dada su vasta presencia latinoamericana como “la única compañía capaz de proveer soluciones de facturación electrónica con conocimiento real y expertisia en cada país en los que está presente –está en 10- y desde los comienzos de las regulaciones en la región en 2003”.

“Gosocket está comprometida con la entrega de soluciones y servicios de calidad a sus clientes, y también con el desarrollo mundial de la facturación electrónica, compartiendo sus conocimientos con diferentes entidades y actores de todo el mundo”, dice su CEO Mario Fernández, quien ha sido invitado a dar a conocer su experiencia regional en la Cámara Internacional de Comercio (International Chamber of Commerce, ICC), en Ginebra, Suiza, y ante diversos entes regulatorios de países latinoamericanos.