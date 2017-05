Los deudores morosos de impuesto de vehículos ya pueden ser beneficiarios de alivio tributario: Concejal Emel Rojas

Gracias a la propuesta del Concejal Emel Rojas Castillo los deudores morosos ya pueden acceder a descuentos de hasta el 60% en intereses y sanciones por deudas en el impuesto de vehículos.

La iniciativa fue incluida por el Concejal Emel Rojas Castillo en uno de los Acuerdos aprobados por el Concejo de Bogotá en días pasados. Dicha propuesta consiste en otorgar beneficios a los morosos del impuesto de vehículos para que puedan ponerse al día con la Administración distrital en el pago de sus obligaciones.

Los interesados pueden acudir de lunes a viernes a cualquiera de los seis SuperCADE dispuestos en la ciudad, en horario de 7:00 am a 5:30 p.m. en jornada continua y los sábados de 8:00 a.m. a 12 m. En caso de no poder acudir el titular, puede hacerlo un tercero autorizado por escrito, con copia de cédula del titular.

¿Qué requisitos se exigen?

Ser moroso del impuesto de vehículos en las vigencias 2014 y anteriores.

No aplica para deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo 7 de la ley 1066, artículo 1 de la ley 1175 de 2007, artículo 48 de la ley 1430 de 2010, el Decreto 248 de 2013 y el Decreto 026 de 2015, que a la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 se encuentren en mora.

Haber sido notificado antes del 29 de diciembre de 2016 de los siguientes actos administrativos – requerimientos especiales: liquidación oficial que implique corrección, emplazamientos, liquidaciones oficiales de aforo y resoluciones de recurso de reconsideración.

¿Cuáles son los beneficios?

Los contribuyentes morosos de vigencias 2014 y anteriores tendrán una reducción del 60 % en sanciones e intereses, siempre y cuando paguen a más tardar el 31 de mayo de 2017 el 100 % del valor del impuesto, más el 40 % de las sanciones e intereses.

Posterior a esa fecha y hasta el 30 de octubre de 2017, la reducción será del 40 %, pagando el 100 % del impuesto y el 60 % de las sanciones e intereses a que hubiere lugar.

Por último el Concejal Emel Rojas realizó un llamado a toda la ciudadanía para que se ponga al día y pueda disfrutar de los beneficios y alivios tributarios que trajo la propuesta del Cabildante