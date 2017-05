Bogotá atrae inversionistas estadounidenses para impulsar el sector de Ciencias de la Vida

Radio Santa Fe BB

Aparte de ser el segundo país mas biodiverso del mundo, Colombia es pionero a nivel global en reglamentación farmacéutica liderando procesos que son replicados por otros países.

Colombia es uno de los países de la región que arroja mejores indicadores y mayores potencialidades en el sector de las ciencias de la vida, que contempla biotecnología, farmacéuticos, servicios de salud y dispositivos médicos, según análisis de Invest in Bogota.

El sistema de salud en Colombia ocupa el primer lugar en la región y el puesto 22 a nivel mundial, con 46 millones de afiliados, mejorando su cobertura un 20% durante los últimos 10 años. Los costos de procedimientos médicos son 64% más bajos comparados con los realizados en Estados Unidos. En solo servicios de salud, es el cuarto país en la región con mayor gasto (US$ 25.4 millones) y es pionero a nivel global en reglamentación farmacéutica, liderando procesos que han sido replicados en diferentes países. Y por último, revela un enorme potencial para el desarrollo de medicamentos al ser el segundo país más biodiverso del mundo, con una importante fuente de recursos para explotar, seguido por Indonesia, China y México.

Desde 2006 hasta 2016, Colombia recibió $779.65 millones de dólares en inversión extranjera en ciencias de la vida. Bogotá, fue el principal receptor de esta inversión, alcanzando los $679.1 millones de dólares proveniente de países como Estados Unidos, Venezuela, España, Chile y Alemania.

El sector ha sido denominado como prioritario para Colombia, y puntualmente para Bogotá Región, que con la estrategia de especialización inteligente, busca convertirse en el Bio-Polo del país, mediante el desarrollo de la bioeconomía.

Para impulsar esta estrategia de atracción de tecnología y conocimiento internacional, Invest in Bogota realizó una visita de promoción con potenciales inversionistas de Estados Unidos, enfocada en servicios de salud y dispositivos médicos de la región de los Grandes Lagos, en Nueva York y Minnesota, zona reconocida por concentrar el mayor número de compañías biotecnológicas y de servicios de salud de ese país.

La visita, que contó con el apoyo de ProColombia y Global Minnesota, empresa organizadora del evento Colombia: The Path to Peace with Ambassador Pinzón, sirvió para establecer contactos con empresas interesadas en expandir sus operaciones al país y para presentar las potencialidades de Bogotá en el sector.

Estados Unidos es uno de los países con mayores montos invertidos en Colombia con 142.6 millones de dólares, de estos, 95.7 millones de dólares han sido en Bogotá, es decir el 66% del monto total de la inversión a Bogotá-Región. 3M, Pfizer, Alexion Pharmaceuticals, Malo Health & Wellness Group, Bard Colombia SAS, Amgen, Johnson & Johnson, Smith Sterling son algunas de las empresas norteamericanas identificadas y apoyadas por Invest in Bogota que se han instalado en la capital para desarrollar la industria de farmacéuticos, dispositivos médicos y biotecnología.

Bogotá se ha consolidado como el clúster biotecnológico del país. Es sede de más del 60% de las compañías farmacéuticas del país, genera el 51% de las ventas nacionales, el 85% de las operaciones comerciales del sector se realizan en la ciudad, concentra la mayor cantidad de grupos de investigación, es el principal centro de investigación científica en Colombia y ofrece importantes oportunidades de desarrollo, teniendo en cuenta que es uno de los mercados farmacéuticos más grandes de Latinoamérica. “Las ciencias de la vida son un sector con gran potencial de atracción de inversión extranjera y Bogotá juega un papel fundamental pues ofrece mano de obra calificada, gran cobertura y costos favorables, y por su ubicación, sirve como la plataforma exportadora ideal para toda la región”, expresó Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogota.

En servicios de salud, Bogotá-región concentra el 21% de los prestadores de servicios, con 9 millones de afiliados al sistema. Aquí se encuentran ubicados 7 de los 22 mejores hospitales de Latinoamérica por eso se estima que el 50% de los viajeros ven a Bogotá como destino para sus tratamientos, aumentando la cifra del crecimiento de turismo de salud en Colombia en un 39% entre el 2009 y 2014.

Sumándose a una iniciativa que cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional en la construcción de 6 nuevos hospitales bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas, Bogotá apuesta por la renovación constante y la consolidación de un sector que asegure un ambiente cada vez más atractivo para la inversión extranjera directa.