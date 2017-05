Patrullera de Soacha se habría intentado suicidar por aparente acoso laboral

Una patrullera habría accionado su arma de fuego para quitarse la vida en el interior de un CAI móvil de la Policía, ubicado a la altura del barrio Hogares del municipio de Soacha.

La patrullera fue identificada como Laura Valentina Talero Martínez, quien llevaba un mes en la institución y que hoy se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Central de la Policía.

Al principio se consideró que la patrullera habría intentado quitarse la vida por un supuesto problema pasional, pero sus mismos compañeros descartaron esta hipótesis y manifestaron otras causas: aparentes presiones laborales y exceso de trabajo.

De manera extra oficial, patrulleros le comentaron a Noticias Caracol que Laura Talero era víctima de un acoso laboral al punto que le eran negados sus permisos para visitar a su familia.

“Los fines de semana uno no puede compartir con su familia ya que son de mucho apoyo. Tenemos derecho a nuestros descansos y no los dan. El exceso de carga y los problemas en su casa, sumado a no poder compartir con su familia, generó mucha presión”, afirmó uno de sus compañeros.

De acuerdo con los policias, los altos mandos de la institución en Soacha les exigen un número determinado de detenidos al día,lo que provoca capturas injustificadas e improcedentes para cumplir la cuota.

“Alrededor de 30 cuadrantes salen a servicio de vigilancia en Soacha y nos exigen llevar tres, cuatro o cinco capturados por patrulla. El único día que tenemos entre semana de descanso no lo quitan si no cumplimos con esa cuota”, denunció uno de los patrulleros.