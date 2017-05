Unión Europea mantiene su apoyo a los Acuerdos de Paz, pese a los últimos tropiezos

Después de las reuniones sostenidas entre el vicepresidente, Óscar Naranjo, los delegados de la Unión Europea y la Cancillería Alemana, los representantes europeos ratificaron su apoyo a la implementación de los Auerdos de Paz pactados con las Farc y sostuvieron que las últimas dificultades que se han presentado serán temporales.

Eamon Gilmore, enviado Especial de la Unión Europea, señaló que la implementación del Acuerdo va a ser un reto, pero que el mundo entero espera que los esfuerzos y el compromiso del país permanezcan puestos en los resultados y que: “hay que entender que son los resultados lo que importa. Somos optimistas de que este Acuerdo de Paz va a ser implementado”.

Y agregó que: “El principal mensaje es mantener el foco en el Acuerdo de Paz, que se mantengan la esperanza y la confianza de que el Acuerdo va a ser exitoso. El mundo entero está esperando el éxito de este Acuerdo por los colombianos, pero también porque el mundo francamente necesita la implementación exitosa del Acuerdo. La comunidad internacional y la Unión Europea estamos con los colombianos en la implementación y el mensaje es que no se desalienten con las dificultades que se presentan”.

El vicepresidente de Colombia Óscar Naranjo, sostuvo que: “Estamos viviendo una situación que crea incertidumbres y en nuestra opinión no son catastróficas, el mensaje es claro: acá no hay una catástrofe alrededor del proceso y por lo tanto la confianza se mantiene (…) están dispuestos no solamente a respaldar políticamente el proceso sino, en términos de cooperación, a acompañar el desarrollo territorial que plantea el Acuerdo”.

Naranjo sostuvo un encuentro con 28 embajadores de Alemania en América Latina que reiteraron su apoyo a Colombia en el proceso de implementación de los acuerdos con los integrantes de las Farc.