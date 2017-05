Subastan obras de Botero en Nueva York por valor cercano al millón de dólares

Varias obras del colombiano Fernando Botero fueron vendidas hoy por un total próximo al millón de dólares, en la segunda jornada de la subasta de arte latinoamericano realizada por la casa Christie’s.

Entre ellas, el lienzo “Bedroom”, pintado en 2010, fue colocado por 307.500 dólares, incluidas comisiones, mientras el óleo titulado “Man Smoking” (2002) fue subastado por 247.500 dólares y “Woman in Profile” (1995) por 162.500 dólares.

En la primera jornada de la subasta, la obra que mayor valor obtuvo fue la escultura “Grupo de cuatro mujeres de pie” (1974), del costarricense Francisco Zúñiga, que fue vendida por 3,13 millones de dólares.

Dos esculturas de Botero, de grandes dimensiones, en una obra titulada “Woman with an Umbrella and Man with Cane” (1977) fueron rematadas por 1,81 millones de dólares también en la sesión del miércoles.

En los casi 200 lotes de arte latinoamericano rematados Christie’s obtuvo un total de 19 millones de dólares. Con EFE