El Dorado de Shakira batió récord: A los 30 minutos ya era Número 1 en 37 países

–La cantante colombiana Shakira lanzó este jueves “El Dorado”, su undécimo álbum de estudio y el primero en español desde “Sale el Sol” de 2010 y a los 30 minutos ya se había convertido en el número 1 en 37 países.

En este trabajo, la barranquillera reúne diferentes ritmos, entre ellos, vallenato, bachata, ‘trap’, reguetón y balada ‘pop’. Además incluye el sonado tema de “La bicicleta”, que grabó con Carlos Vives, y en inglés, ‘When a Woman’, ‘Comme Moi’ (junto a Black M, quien canta en francés), ‘Coconut Tree’ y ‘What We Said’.

También ‘Chantaje’ con Maluma, ‘Deja Vu’ con Prince Royce, ‘Comme Moi’, ‘Me enamoré’ y ‘Nada’.

En su cuenta en Twitter, Shakira reseñó: Disfrutando con @NickyJamPR sobre el escenario hoy en la fiesta de “El Dorado”! Shak

@NickyJamPR Enjoying @NickyJamPR on stage tonight at the "el Dorado" party! Shak pic.twitter.com/qFOjcPb48I

— Shakira (@shakira) 26 de mayo de 2017