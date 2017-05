En mayo FOX transmitirá el final de temporada de “Prison Break”

El martes 30 de mayo a las 11:00 p.m., la misma noche que en EE.UU., FOX presenta en exclusivo en América Latina el final de temporada de “Prison Break”. Los hermanos interpretados por Wentworth Miller y Dominic Purcell prometen no decepcionar con un final repleto de acción y adrenalina que trasciende fronteras.

Lo nuevo de “Prison Break” inicia siete años después y con una revelación impactante: Michael Scofield está vivo en una cárcel en Yemen. Lincoln y Sara (Sarah Wayne Callies, The Walking Dead), esposa de Michael, se reúnen para diseñar el escape más importante de la serie, ya que tres de los fugitivos más notorios de la Penitenciaría Estatal de FOX River, Sucre (Nolasco, Telenovela), T-Bag (Knepper, Heroes) y C-Note (Dunbar, The Mentalist), vuelven a unirse para entrar en acción. En esta nueva odisea, el desafío ya no es escapar de una prisión, sino de una nación en plena Guerra Civil.

“Prison Break” fue un éxito inmediato, obteniendo nominaciones a los Golden Globe® Award como Mejor Serie Dramática de TV y Mejor Actor en Serie de TV (Miller). Siete años más tarde, este regreso marcó el reencuentro de los protagonistas originales de la serie Wentworth Miller, Dominic Purcell, Sarah Wayne Callies, Amaury Nolasco, Robert Knepper, Rockmond Dunbar y Paul Adelstein.

El equipo original de producción, incluyendo al creador de la serie Paul T. Scheuring, Neal Moritz, Marty Adelstein y Dawn Olmstead son los productores ejecutivos de esta entrega, en la que Scheuring es productor y guionista. FOX estrena el final de temporada de “Prison Break” el martes 30 de mayo a las 11:00 p.m.