En video el empujón de Trump al Primer Ministro de Montenegro para quedar primero en la foto

–Un incidente que no paso desapercibido protagonizó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al dar un fuerte empujón al primer ministro de Montenegro, Dusko Markovic, para aparecer en primera fila en la foto grupal en la cumbre de la Otan en Bruselas.

El empujón de Trump generó indignación en los Balcanes y causó revuelo en las redes sociales. Los medios digitales de la región titularon el hecho con una frase que el mandatario estadounidense acuñó al iniciar su mandato: “América primero”.

El periodista estadounidense Steve Kopack publicó un vídeo del incidente en su cuenta en Twitter:

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd

— Steve Kopack (@SteveKopack) 25 de mayo de 2017