Defensoría del Pueblo urge reforzar medidas de protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos de Tumaco

–Tras el asesinato de Segundo Víctor Castillo, líder social y defensor de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo urgió al gobierno nacional a reforzar las medidas de protección para todos los abanderados de las causas humanitarias y sociales en el puerto de Tumaco, y en general en el Pacífico nariñense.

El lider Segundo Victor Castillo fue asesinado el pasado jueves en el Barrio Panamá del municipio de Tumaco (Nariño), tras haber denunciado desde el pasado mes de abril graves amenazas contra su vida e integridad personal y a seis líderes sociales más del mismo municipio.

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, ha requerido a las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes a fin de esclarecer este crimen y reforzar con carácter urgente las medidas de protección para los líderes sociales amenazados del municipio de Tumaco que han sido objeto de intimidaciones y amenazas.

El día 12 de mayo de 2017 la Entidad había solicitado a la Unidad Nacional de Protección la implementación de medidas por trámite de emergencia con carácter de urgente para Segundo Víctor Castillo; a la Policía Nacional, la adopción de medidas preventivas y se trasladaron las denuncias a la Fiscalía. La UNP había otorgado recientes medidas blandas de protección (chaleco antibalas, medios de comunicación y la consignación de una suma de dinero como medida de reubicación inmediata).

El Defensor del Pueblo insta a las autoridades atender la situación de riesgo de los líderes (as) sociales y defensores (as) de derechos humanos actualmente en el país que fue advertida por la institución en el Informe de Riesgo N° 010-17 de marzo 30 de 2017, emitido por el sistema de Alertas Tempranas de la entidad. De igual manera, reitera la difícil situación que atraviesa esta población en el municipio de Tumaco reflejada en el informe de inminencia No. 014 de 2017 emitido por el Sistema de Alertas Tempranas.