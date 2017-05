Santos crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia

Loterias

Resultados de loterías y chances del 26 de mayo en Colombia:

Santander 8644 – Serie 051

Medellín 9063 – Serie 254

Risaralda 5041 – Serie 039

DORADO

Mañana 3916 – Tarde 4907

SUPER ASTRO SOL

9982 – Signo Sagitario

SUPER ASTRO LUNA:

7302 – Signo Acuario

CHONTICO:

Día 7959 – Noche 4593

PAISITA:

Día 5437 – Noche 0312

CAFETERITO:

Tarde 7778 – Noche 5742

PIJAO:

8150

CASH THREE:

Día 070 – Noche 909

PLAY FOUR:

Día 3813 – Noche 2529

EVENING:

1970

WIN FOUR:

2271

SAMAN:

6932

SINUANO:

Día 2830 – Noche 7457

CULONA:

8617

CARIBEÑA:

Dia 9253 – Noche 7530

MOTILÓN:

Tarde 7964 – Noche 0130

LA BOLITA

Día 0926 – Noche 0378

COLONO:

8178

LA FANTÁSTICA:

Día 2805 – Noche 1483