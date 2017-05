Giro de Italia: Tom Dumoulin, campeón; Nairo Quitana, subcampeón

–Por 31 segundos, el colombiano Nairo Quitana perdió el título el Giro de Italia y debió conformarse con el segundo puesto, subcampeón. El ganador absoluto fue Tom Dumoulin, quien consiguió la victoria tras llegar segundo en la etapa contra reloj, con meta en Milán.

Así Nairo Quintana de Movistar, subió nuevamente al podio, tras el triunfo de 2014, pero esta vez en el segundo escalón. El tercero fue Vicenzo Nibali

Quintana, que había estado persiguiendo el triunfo, tuvo que conformarse con el segundo lugar, seguido por Nibali y Pinot, quien terminó en cuarto lugar.

Dumoulin, el líder del equipo Sunweb, comenzó el día en cuarto lugar, 53 segundos por detrás de Quintana. Al final le tomó al colombiano escasos 31 segundos.

El holandes cruzó la meta a 33.23 y debió esperar para celebrar, el paso de Pinot, Nibali y, por último, Quintana, quien ocupó el puesto 27 en la jornada, con un tiempo 34.47.

“Esto es una locura, no puedo describirlo con palabras”, declaró Dumoulin, al confirmarse su segundo lugar en la carrera contra reloj. “Es increíble. Fue un día muy estresante, yo estaba súper nerviosa desde el inicio de la jornada. Me necesaria para mantener la calma, pero no pude pero lo hice. Me lo quitó y es increíble”.

A su turno, el equipo de Nairo Quintana, el Movistar notificó en su cuenta en Twitter: “Unas veces se gana; otras, se aprende. De nuestros chicos y de quienes nos apoyan solo sentimos una cosa: orgullo. Grazie, ragazzi. #Giro100”.



LA ETAPA

1.NED VAN EMDEN JOSTLJ33’ 08”

2.NED DUMOULIN TOMSUN0’ 15”

3.ITA QUINZIATO MANUELBMC0’ 27”

4.BLR KIRYIENKA VASILSKY0’ 31”

5.USA ROSSKOPF JOSEPHBMC0’ 35”

6.CZE BARTA JANBOH0’ 39”

7.AUT PREIDLER GEORGSUN0’ 51”

8.LUX JUNGELS BOBQST0’ 54”

9.SLO TRATNIK JANCCC0’ 56”

10.CRC AMADOR ANDREYMOV1’ 02”

Los tres colombianos que completaron el Giro, finalizaron en las siguientes posiciones:

25. Winner Anacona

33. Sebastián Henao

129.Fernando Gaviria